Calciomercato Napoli: Hysaj piace al Milan, ma occhio a Lione e Marsiglia

Calciomercato Napoli: Elseid Hysaj, in scadenza di contratto a giugno, piace al Milan. Anche Olympique Lione e Olympique Marsiglia sono interessate all’albanese.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si appresta ad affrontare l’Atalanta nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia che dirà chi tra partenopei e bergamaschi affronterà la Juventus in finale il prossimo 19 maggio. E se da un lato c’è una squadra già concentrata sul match di stasera, dall’altro c’è una dirigenza che, in attesa di decidere il futuro di Gennaro Gattuso, guarda al futuro e pensa già al calciomercato.

In tal senso, il primo nome venuto fuori è quello di Elseid Hysaj al quale la società azzurra è pronta a rinunciare in vista di nuovi innesti che rendano più competitiva la squadra. L’albanese, in Campania dal 2015, non rientra più nei piani de club che quindi lo lascerà andare via a parametro zero la prossima estate. Il contratto in scadenza il 30 giugno permette infatti al terzino ex Empoli di accasarsi a qualsiasi squadra per la stagione 2021-2022.

Le squadre che avrebbero messo gli occhi su di lui, almeno per il momento, sarebbero tre: il Milan, l’Olympique Marsiglia e l’Olympique Lione. I rossoneri vedono nel classe ’94 una valida seconda scelta a Theo Hernandez che, salvo offerte irrinunciabili, dovrebbe arare la fascia sinistra di San Siro ancora per molto tempo. I due club francesi sono invece pronti ad offrire al 27 enne di Scutari un ruolo centrale all’interno dei rispettivi progetti tecnici. Quale sarà il futuro di Hysaj ancora non si sa, ma quel che è certo è che non sarà più all’ombra del Vesuvio.

