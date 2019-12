Calciomercato Napoli: Ghoulam verso il Marsiglia, ma c’è lo scoglio ingaggio

Il difensore algerino cerca il riscatto con l’anno nuovo, ma non è da escludere una cessione, con il Marsiglia favorito. C’è, però, un ostacolo da superare.

L’anno che sta per concludersi non sarà certo da ricordare per Faouzi Ghoulam, terzino sinistro che negli ultimi anni ha fatto la fortuna del Napoli di Maurizio Sarri, ma che nell’ultima stagione e nella prima metà di questa ha giocato poco.

Sia Ancelotti prima che Gattuso ora hanno optato per altre soluzioni, e così Ghoulam è finito spesso in panchina, se non fuori dalla lista dei convocati quando l’infortunio era incombente.

Il difensore vorrebbe rilanciarsi, ma ciò potrebbe anche non avvenire con la maglia del Napoli. Marsiglia e Lione, infatti, si sono fatte avanti con i dirigenti azzurri e rimangono vigili sulla situazione. In particolare l’Olympique sarebbe in vantaggio.

C’è un problema, però, che rischia di ostacolare la trattativa. L’ingaggio è fuori dalla portata per le casse transalpine. In questo caso l’affare si potrebbe sbloccare con la collaborazione del Napoli, che andrebbe a pagarne una parte.

La base della trattativa è quella di un prestito fino a giugno, in modo da consentire al giocatore di ritrovare la forma perduta, giocando con continuità, e rimandare al termine della stagione ogni discorso sul futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA