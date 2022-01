Calciomercato Napoli, è fatta per Tuanzebe: accordo col Manchester United

Il Napoli ha trovato il sostituto di Manolas! Infatti, gli azzurri hanno trovato l’accordo con il Manchester United per Tuanzebe sulla base di un prestito oneroso da 800 mila euro, con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni visite mediche, firma sul contratto e ufficialità

Chi festeggia a Capodanno, festeggia tutto l’anno! Non è un modo di dire, ma un dato di fatto, il classico proverbio popolare, quella cultura della gente che fa parte di ogni popolo.

Lo sanno bene a Napoli, una città millenaria, nata dalla prima colonizzazione durante la creazione della Magna Grecia, per poi essere diventa romana, e poi ancora sveva, longobarda, franca, aragonese, angioina, e chi più ne ha più ne metta.

D’altronde, il capoluogo campano è rinomato per la sua capacità di festeggiare a Capodanno, tra “bombe di Maradona“, “cipolle”, “batterie” e altri fuochi d’artificio di dubbia legalità.

Per non essere da meno, anche il club di Aurelio De Laurentiis ha voluto festeggiare e, soprattutto, l’ha fatto accontentando le richieste del tecnico Luciano Spalletti dopo l’ufficialità della non convocazione di Victor Osimhen alla Coppa d’Africa 2022 con la Nigeria.

Si potrebbe aprire un discorso lunghissimo attorno all’attaccante, attualmente positivo al Covid-19 e infortunato, che ritornerà in Italia solo dopo il periodo di isolamento, la cui decisione della federazione nigeriana è più legata a motivi legali che strettamente sanitari.

Tornando alle cose positive, proprio tra la notte di San Silvestro e il nuovo anno, il Napoli ha chiuso l’accordo con il Manchester United per Axel Tuanzebe.

Il difensore centrale inglese rescinderà il prestito con l’Aston Villa e si unirà al club partenopeo con la stessa formula, prestito oneroso da 800 mila euro, con la possibilità di esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione per 20 milioni di euro.

Grande colpo per il ds Cristiano Giuntoli, che è riuscito subito a trovare il sostituto di Kostas Manolas, ceduto all’Olympiacos, completando il reparto difensivo ancora prima del ritorno in campo post ferie natalizie.

Nei prossimi giorni Tuanzebe è atteso in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al termine della stagione, sperando in una conferma.

Infine, un piccolo recap sulla situazione dei contagiati: Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono negativi, mentre Hirving Lozano è ancora in quarantena in Messico e si è aggiunto anche Eljif Elmas, attualmente in isolamento in Macedonia.

Insomma, contro la Juventus sarà ancora emergenza, tenendo conto delle assenze forzate di Kalidou Koulibaly, Andre Zambo Anguissa e Adam Ounas, impegnati nella competizione africana.

Migliori Bookmakers AAMS