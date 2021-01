Calciomercato Napoli, è fatta: accordo col Marsiglia per Milik

Niente Juventus nel futuro di Arek Milik? Secondo le ultime indiscrezioni, la carriera dell’attaccante polacco, ormai in rotta con il Napoli, potrebbe prendere una deviazione inaspettata ed approdare a Marsiglia, alla corte di André Villas Boas.

Il club francese avrebbe infatti presentato a Milik una proposta di contratto, che il calciatore avrebbe accettato. Lo stesso Villas Boas, intervenuto nel corso della conferenza stampa prepartita contro il Nimes, ha confermato l’esistenza di una trattativa tra Marsiglia e Napoli, delegando però l’incombenza di svelare qualsiasi altro particolare al DS Pablo Longoria.

Fosse confermata, questa trattativa favorirebbe i piani di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli sta cercando di resistere agli assalti della Juventus che, con Milik in scadenza a giugno e senza altre concorrenti, stava tentando di acquistare il polacco a costo zero.

L’inserimento perentorio del Marsiglia, destinazione a quanto pare gradita al giocatore, obbliga Fabio Paratici a fare uno sforzo in più. Il DS bianconero, forte del “sì” del giocatore, aveva programmato il suo acquisto direttamente per giugno, dirottando le risorse del mercato di gennaio verso la ricerca di un centrocampista.

La linea De Laurentiis sembra però aver prevalso: il patron azzurro non ha mai nascosto la volontà di monetizzare al massimo una eventuale cessione di Milik, e ora ha trovato un potenziale acquirente pronto a soddisfare, almeno in parte, le sue richieste economiche.

Se la Juventus dovesse indugiare ancora, Milik potrebbe prendere la strada di Marsiglia, dove ad attenderlo ci sarebbe la concorrenza di Dario Benedetto, motivo in più per rimettersi subito in sesto dopo sei mesi di semi inattività.

