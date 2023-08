Calciomercato Napoli: due brasiliani per il dopo Kim

In lista due difensori brasiliani per il Napoli. Gli azzurri dovranno obbligatoriamente sostituire Kim dopo il suo passaggio al Bayern Monaco.

Murillo con la maglia del Corinthias/ twitter.com/Ekremkonur/ Stadiosport.it

Il Napoli continua con il calciomercato. Per adesso, gli azzurri sono tra i pochi a non aver ancora messo a segno nessun acquisto. Mentre il Milan è scatenato e l’Inter ha tante trattative in tavola, il Napoli ha solamente ceduto. Era ormai nell’aria la partenza di Kim Min-jae che ormai già da tempo è un calciatore del Bayern Monaco.

L’assenza del coreano lascia un enorme vuoto in difesa. Nelle prime uscite del nuovo Napoli di Rudi Garcia, come centrale ha giocato Ostigard al fianco di Rrahmani. Urge assolutamente un difensore anche perché sarà proprio la squadra di Aurelio De Laurentiis ad inaugurare la nuova stagione del campionato di Serie A, il 19 agosto contro il Frosinone.

Intanto continua il ritiro a Castel Di Sangro in attesa anche di capire qualcosa sul rinnovo di Victor Osimhen. L’entourage azzurro, però, prosegue il suo lavoro a difesa. L’obbiettivo primario, però, era Kevin Danso che proprio ieri ha rinnovato con il Lens, tra l’altro con un video “beffa” dei francesi nei confronti del Napoli. Con questo sogno infranto, hanno preso quota negli ultimi giorni due difensori brasiliani: Murillo e Nathan.

Napoli, chi è Murillo

Il primo nome che è comparso nei scorsi giorni è quello di Murillo. Il difensore brasiliano gioca nel Corinthians ed è una delle punte di diamante della propria squadra. Il Napoli segue già da tempo il difensore classe 2002. Dal Brasile sono assolutamente sicuri che i partenopei abbiano intrapreso la trattativa per portare il calciatore in Italia.

Il Corinthians avrebbe fissato il proprio prezzo: il difensore carioca ha un valore di circa 20 milioni di euro. Il Napoli vorrà abbassare le pretese e avrebbe proposto una cifra attorno ai 15 milioni più eventuali bonus. Una cifra non molto lontana da quanto proposto dai brasiliani ma la trattativa non sembra ancora essere decollata del tutto.

Tra l’altro il Napoli non è l’unica squadra a puntare sul giocatore. Un’altra italiana lo sta monitorando: la Fiorentina così come anche gli scorsi vincitori dell’Europa League, il Siviglia. Determinante sarà sapere la volontà del calciatore.

Natan con la maglia del Brigantino/ Depositphotos.com/Stadiosport.it

Natan, nuovo obbiettivo azzurro

Notizia solamente di poche ore fa, il Napoli ha deciso di virare su un connazionale di Murillo. Si tratta di Natan, difensore classe 2001 che gioca nel Brigantino, club della citta di Sao Paolo. I contatti con il giocatore sembrerebbero essere abbastanza concreti. Una vita passata in Brasile tra Ponte Preta e Flamengo.

Natan fu già trattato dalla Roma lo scorso anno, ma l’affare non si è concluso. Il difensore ha collezionato solamente ventisei partite. Un giocatore molto fisico, abile nel gioco aereo e con grande spirito di sacrificio. Lontano dai campi per un problema al cuore, ha realizzato una super ripresa. Resta sempre Max Kilman del Wolverhampton nell’angolo, ma con i due calciatori si fa sul serio.