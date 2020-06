Calciomercato Napoli, dalla Francia: preso Megalhaes?

Calciomercato Napoli: dalla Francia sono certi dell’accordo tra partenopei e Lille per Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano 22 enne.

Archiviata la vittoria in Coppa Italia di mercoledì sera ai danni della Juventus dell’ex Sarri, il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara al nuovo esordio in campionato che martedì 23, con fischio d’inizio fissato alle 19:30, la vedrà opposta all’Hellas Verona di Ivan Juric.

Un posto in Europa per il prossimo anno è stato guadagnato proprio grazie alla vittoria della coppa nazionale, ma si tratta dell’Europa League che non soddisfa appieno le ambizioni del club azzurro. De Laurentiis vuole infatti la Champions League e pretende che la squadra faccia di tutto per conquistarla.

Calciomercato Napoli: Gabriel Magalhaes è ormai ad un passo. 20 milioni ai Lille e contratto di 5 anni da 2 milioni a stagione per il brasiliano.

L’impresa è ardua visto il quarto posto dell’Atalanta distante, attualmente, 9 punti, ma le carte in regola per fare bene, il Napoli sicuramente le ha. Ad ogni modo che si tratti di Europa League o di Champions League, la società partenopea sta già pensando al prossimo anno e alla squadra da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso.

In questo senso pare che il DS Giuntoli abbia sferrato il colpo decisivo per prelevare dal Lille, il promettente difensore centrale, Gabriel dos Santos Magalhaes. Il brasiliano, che era già stato visionato qualche settimana fa, rappresenta il profilo adatto per sostituire Koulibaly qualora il senegalese decidesse di andar via. In alternativa rappresenterebbe un valido elemento da far crescere proprio accanto all’ex Genk e Manolas.

Dalla Francia danno già per chiuso l’affare: 20 milioni di euro al Lille e contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione per il 22 enne. Non si ha ancora la certezza di tutto ciò, ma pare che la trattativa sia ormai in dirittura d’arrivo.

