Calciomercato Napoli: colpo Bakayoko

Calciomercato Napoli: dal Chelsea è ormai prossimo l’arrivo a Castel Volturno di Tiémoué Bakayoko. L’affare tra inglesi e partenopei potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

In attesa de risultati del terzo giro di tamponi che diranno se la squadra potrà partire o meno per Torino (domani sera è in programma la sfida con la Juventus), il Napoli di Aurelio De Laurenttis è vicinissimo a piazzare il colpo Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Una notizia, quella dell’interesse degli azzurri per il centrocampista ex Milan, che avevamo già trattato ieri e che ora sembra cosa quasi fatta. Londinesi e partenopei dovrebbero infatti incontrarsi stasera in videoconferenza per limare gli ultimi dettagli di un accordo che dovrebbe fondarsi sulla formula del prestito secco.

Calciomercato Napoli: vicino l’accordo con il Chelsea per Bakayoko.

Il DS Giuntoli ha già trovato un accordo con Il Chelsea. Resta ora da sistemare le questione stipendio. Bakayoko, in Inghilterra, percepisce 3,5 milioni netti di euro a stagione con il Napoli che è pronto a offrirne 2 più eventuali bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. L’intesa tra i due club, come detto, è vicinissima, ma per per l’ufficialità bisognerà attendere le prossime ore. Intanto Amin Younes è volato in prestito all’Eintracht Francoforte, mentre Arek Milik continua a rifiutare la corte della Fiorentina, unica squadra ancora interessata a lui. Al polacco sembra non importare più di tanto il rischio di non essere convocato dalla sua Polonia per gli Europei che scatteranno il prossimo giugno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS