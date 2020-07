Genoa-Napoli in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 08-07-2020

Genoa-Napoli scendono in campo domani, alle 19:30, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra rossoblu e azzurri.

Archiviata la 30° giornata, la Serie A torna di nuovo in campo questa sera con le sfide Lecce-Lazio (19:30) e Milan-Juventus (21:45) che daranno il via alla 31° giornata di campionato. Si proseguirà domani con altre sei sfide che vedranno in campo, tra le altre, Genoa-Napoli, e si terminerà giovedì con Spal-Udinese e Verona-Inter.

Gli azzurri di Gennaro Gattuso, dopo la bella vittoria contro la Roma di Paulo Fonseca, proveranno a portare avanti la striscia positiva di risultati utili interrotta solo brevemente dalla sconfitta con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il Grifione invece, messo alle spalle il pareggio con l’Udinese, proverà a conquistare punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Le ultime sulle formazioni di Genoa e Napoli

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Davide Nicola dovrebbe schierare il suo Genoa con il consueto 3-5-2. Perin quindi in porta con, a fargli da scudo, Romero, Soumaoro e Masiello. Centrocampo a cinque con Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata e Barreca. In attacco la coppia formata da Sanabria e Pinamonti.

Gennaro Gattuso dovrebbe invece schierare il suo Napoli con il classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski. Davanti il trio costituito da Politano, Mertens e Lozano.

Genoa-Napoli, 31° giornata di Serie A

Probabili formazioni Genoa-Napoli

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano.

Come vedere Genoa-Napoli in diretta TV e Streaming

Genoa-Napoli sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 19:30, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Via streaming sarà invece possibile assistere al match mediante l’app Sky Go o mediante il servizio offerto da Now TV.

Dove ascoltare la radiocronaca di Genoa-Napoli

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Napoli sulle frequenze di Rai Radio Uno a partire dalle 19:30.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Genoa e Napoli sono, complessivamente, 118 (101 in Serie A, 14 in Serie B e 3 in Coppa Italia) con un bilancio che pende leggermente a favore dei partenopei che guidano la contesa con 43 vittorie a fronte delle 35 rossoblu. 40 i pareggi invece.

L’ultimo precedente risale ovviamente alla gara di andata, terminata 0-0, giocata al San Paolo lo scorso 9 novembre. Per trovare l’ultimo precedente in casa genoana bisogna tornare invece alla stagione scorsa quando gli uomini, al tempo guidati da Carlo Ancelotti, si imposero per 1-2 il 10 novembre 2018.

Infine, per trovare l’ultimo pareggio registratosi al Ferraris dobbiamo tornare indietro di quasi 4 anni, vale a dire al 21 settembre del 2016 quando genoani e partenopei non andarono oltre uno scialbo 0-0. Ancora più indietro bisognerebbe andare invece se si volesse trovare l’ultima vittoria interna del Grifone sugli azzurri: 3-2 il 29-01-2012.

