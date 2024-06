Calciomercato Napoli: cifre e dettagli affare Rafa Marin

Calciomercato Napoli: nelle prossime ore pronto l’affondo definitivo per Rafa Marin, il difensore di proprietà del Real Madrid potrebbe essere il primo rinforzo per Antonio Conte.

Tra le situazioni legate alle permanenze in maglia azzurra di Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia il Napoli sta per affondare il primo colpo di mercato in entrata da regalare al suo nuovo allenatore, si tratta di Rafa Marin. Il difensore spagnolo classe 2002 è di proprietà del Real Madrid, anche se nel corso dell’ultima stagione si è reso protagonista con la maglia del Deportivo Alaves, squadra in cui ha giocato in prestito.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza azzurra si sarebbe fatta avanti per pesantemente sul giocatore con tanto di volontà di voler trovare un accordo nel breve sia con il giocatore che con i Blancos. Gli spagnoli valutano il cartellino del giocatore su una cifra vicina agli 8 milioni di euro, con il Napoli che sarebbe intenzionato a sborsare quella somma e avrebbe già allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore per trovare un accordo contrattuale con quest’ultimo.

L’acquisto dello spagnolo sembra essere sempre di più cosa fatta con l’operazione che viaggia incontrastata, complice anche il sempre più probabile addio di Ostigaard che dovrebbe lasciare gli azzurri e con lo spagnolo che dovrebbe prendere proprio il suo posto in rosa. Marin, però, non sarà l’unico movimento in entrata per quanto riguarda la difesa azzurra, resta, infatti, molto alto il pressing degli azzurri su Alessandro Buongiorno del Torino, anche se la trattativa per quest’ultimo attualmente resta in una fase di stallo, vista la mancata volontà del club granata di voler scendere sotto la soglia dei 50 milioni di euro.

