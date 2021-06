Calciomercato Napoli: per il centrocampo piace Palhinha

Calciomercato Napoli: João Palhinha dello Sporting Lisbona finisce nel mirino dei partenopei che intanto sono pronti a chiudere per Toma Basic del Bordeaux.

Stasera l’Italia di Roberto Mancini affronterà la Svizzera di Vladimir Petkovic nella seconda partita della fase a gironi di Euro 2020 che, tra una partita e l’altra, lascia sempre un po’ di spazio al calciomercato che, in attesa di aprire ufficialmente i battenti il prossimo 1° luglio, continua a buttar fuori notizie più o meno attendibili che parlano di molte squadre già al lavoro in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli: piace Palhinha dello Sportig Lisbona. Intanto si prova a chiudere per Basic dal Bordeaux.

Tra queste, come spesso sottolineato ultimamente, il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, secondo indiscrezioni trapelate in rete nelle scorse ore, avrebbe messo nel mirino, oltre ai vari Schuurs, Mandava, Thorsby e via dicendo, anche João Palhinha dello Sporting Lisbona. Il centrocampista portoghese piace molto al neo tecnico azzurro, Luciano Spalletti che sarebbe pronto a inserirlo in rosa al posto di Bakayoko, rientrato al Chelsea per fine prestito.

Possente, forte fisicamente e bravo nel gioco aereo, Palhinha è un mediano che ben si adatterebbe ai piani tattici dell’allenatore toscano il cui compito sarà quello di riportare i partenopei in Champions League dopo due anni di assenza. Al momento non si conoscono ancora le cifre dell’affare, ma pare che le possibilità che vada in porto sono più che buone.

Ad ogni modo, qualora la trattativa per il classe ’95 non dovesse andare a buon fine, il Napoli ha già pronta l’alternativa: si tratta di Toma Basic del Bordeaux che, come anticipato qualche giorno fa, avrebbe già detto sì a De Laurentiis il quale starebbe ora trattando coi girondini per limare gli ultimi dettagli.

