Calciomercato Napoli: accordo col Bordeaux per Basic

Calciomercato Napoli: Toma Basic è vicinissimo agli azzurri. Il centrocampista croato avrebbe già detto sì a De Laurentiis che ora deve solo trovare l’accordo economico col Bordeaux.

Come detto più volte in questi giorni, tra le squadre più attive sul mercato c’è sicuramente il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis che, dopo aver annotato sul proprio taccuino i nomi di Perr Schuurs dell’Ajax, Reinildo Mandava del Lille, Morten Thorsby della Sampdoria e Hakim Ziyech del Chelsea, avrebbe messo nel mirino anche Toma Basic del Bordeaux.

Calciomercato Napoli: Aurelio De Laurentiis ai dettagli col Bordeaux per Toma Basic.

Il centrocampista croato dei girondini piace molto al neo tecnico azzurro, Luciano Spalletti il quale, visto il rientro in Inghilterra di Bakayoko, starebbe pensando a lui come elemento da schierare davanti alla difesa. Il classe ’96 di Zagabria, non convocato dal CT Dalic per Euro 2021, potrebbe essere infatti il profilo giusto da inserire in una squadra che punta al ritorno in Champions League dopo due anni di assenza.

Giocatore duttile che può ricoprire, oltre al ruolo di mediano, anche quelli di mezzala e trequartista, Basic, secondo fonti vicine a Castel Volturno, avrebbe già detto sì a De Laurentiis il quale starebbe ora lavorando per trovare un’intesa col Bordeaux, club proprietario del suo cartellino.

I partenopei vorrebbero prelevare il 24 enne (compirà 25 anni il prossimo 25 novembre) ex Hajduk Spalato con la formula del prestito con obbligo di riscatto da esercitare la prossima estate, i francesi, invece, vorrebbero cedere il loro gioiello a titolo definitivo già nella finestra di mercato che si aprirà il prossimo 1° luglio.

Il prezzo che i transalpini hanno fissato per il cartellino di Basic si aggira intorno agli 8 milioni di euro, cifra che non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per una società organizzata come il Napoli che punta a rinforzarsi contenendo comunque i costi.

