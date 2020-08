Calciomercato Napoli: c’è anche Hateboer nel mirino di Giuntoli

Calciomercato Napoli: Hans Hateboer, esterno destro olandese in uscita dall’Atalanta, finisce nel mirino del DS Giuntoli. Per lui pronto un ingaggio da 1,6 milioni di euro a stagione.

Dopo l’ottima stagione disputata con la maglia dell’Atalanta, culminata con il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League e il 3° posto in campionato, Hans Hateboer, esterno destro della Dea, dichiara conclusa la sua esperienza con la maglia nerazzurra.

Sebbene un contratto che lo leghi agli orobici fino al 2022, il duttile calciatore olandese ha voglia di cambiare aria. Infatti, come da lui stesso dichiarato qualche giorno fa, i risultati conseguiti in questi anni sono il massimo a cui l’Atalanta possa ambire e per questo il suo ciclo agli ordini di Gasperini può considerarsi concluso.

Penso che questo sia il massimo che si possa ottenere con l’Atalanta. È un momento per me per fare il prossimo passo.

Calciomercato Napoli: Hans Hateboer finisce nel mirino dei partenopei.

Parole chiare e precise, quelle dell’ex Groningen, che non lasciano spazio a seconde interpretazioni. L’Atalanta, dal canto suo, non vorrebbe privarsi di un elemento che tanto bene ha fatto in questa stagione, ma neanche può pensare di fare affidamento su un giocatore che non vuole più restare a Bergamo.

Pertanto, l’intento di Percassi è quello di cedere Hateboer al miglior offerente e senza sconti. L’olandese è valutato 15 milioni di euro e su di lui ci sono già Napoli e Juventus con i partenopei che, mediante la figura del proprio DS, Cristiano Giuntoli, avrebbero già sondato il terreno offrendo all’attuale numero 33 nerazzurro circa 1,6 milioni di euro a stagione, vale a dire più del doppio dello stipendio attualmente percepito all’Atalanta. Come sempre, non sappiamo se l’affare andrà in porto o meno, possiamo solo attendere eventuali sviluppi per saperne di più.

