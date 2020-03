Calciomercato Napoli: Callejon potrebbe finire a 0 al Milan la prossima stagione

Calciomercato Napoli: José Maria Callejon potrebbe lasciare la Campania a fine stagione e trasferirsi al Milan a parametro zero. Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma nel calcio mai dire mai.

Tra partite rinviate per l’allerta Coronavirus ed altre che invece scendono in campo regolarmente, c’è spazio anche, come accade spesso in questo periodo dell’anno, per le onnipresenti notizie di calciomercato.

L’ultima, in ordine di tempo, è sicuramente quella che riguarda José Maria Callejon del Napoli. Il numero 7 spagnolo, sebbene sia uno dei punti fermi dell’attacco di Gennaro Gattuso, pare avere già le valigie in mano per la prossima stagione.

Josè Maria Callejon con la maglia del Napoli

Il contratto dell’ex Real Madrid, in forza ai partenopei dal 2013, scade infatti il prossimo giugno e con un rinnovo che tarda ad arrivare (anche Mertens e Milik vivono la stessa situazione dello spagnolo) l’ipotesi di vedere l’iberico lontano dalla Campania il prossimo anno sta prendendo sempre più campo.

In questo senso sono quindi molte le squadre che vorrebbero accaparrarsi, a costo zero, un colpo da 90 come Callejon. Su tutte il Milan di Boban e Maldini che avrebbe visto in mister 336 presenze e 80 gol con la maglia del Napoli l’uomo giusto per rilanciare il club rossonero ad alti livelli.

Chiaramente, ora come ora, sono solamente delle ipotesi, ma se il Napoli decidesse davvero di non rinnovare il contratto a Callejon, allora suddette ipotesi potrebbero evolversi in qualcosa di più reale. Non ci resta che aspettare l’estate per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA