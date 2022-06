Calciomercato Napoli: Bernardeschi con Deulofeu, Valencia di Gattuso su Politano

Gli azzurri preparano i prossimi colpi per completare il reparto offensivo. Intanto, Politano potrebbe ritrovare Gattuso in Spagna.

Fonte immagine: Tuttosport.com

C’è tantissimo movimento in orbita Napoli per quanto riguarda il calciomercato.

I partenopei sembrano poter essere tra i protagonisti di questo mercato sia per i colpi in uscita, che in entrata e con l’accesso in Champions League, servirà una rosa più lunga e ugualmente competitiva in tutti i reparti.

Proprio quello offensivo sembra essere il più chiacchierato delle ultime settimane dopo le notizie relative al possibile addio di Mertens e l’arrivo di un giovane di talento come Kvaratskhelia.

Nonostante ciò, nulla è ancora concluso e il Napoli sembra aver individuato i due possibili calciatori che potrebbero completare il reparto della trequarti.

Il primo è Federico Bernardeschi, con il quale, negli ultimi giorni, sembrano rimbalzare notizie di colloqui più o meno efficaci per capire se la distanza tra domanda e offerta relativa all’ingaggio, può essere effettivamente ricucita.

Bernardeschi è un esterno d’esperienza, vincitore di Euro 2020 e con grande conoscenza del campionato italiano. La discontinuità mostrata nella sua avventura con la Juventus ha portato Federico a terminare il contratto con i bianconeri per ambire a una nuova sfida dove sentirsi protagonista.

Napoli è una piazza importante che garantirebbe a Bernardeschi la possibilità di giocare la Champions League, ma l’ostacolo sembrano essere proprio i 3 milioni richiesti dal calciatore.

D’altro canto, comprandolo a costo zero i partenopei potrebbero pensare di accontentare le richieste del giocatore.

Totalmente opposta, invece, la trattativa con Gerard Deulofeu dell’Udinese.

L’esterno spagnolo ha dimostrato anche quest’anno un grande feeling con il calcio italiano ed è indiscutibile il tasso tecnico e di qualità del calciatore che gradirebbe molto la possibilità di giocare nel Napoli.

I colloqui per l’ingaggio, infatti, sembrano praticamente già conclusi con le due parti molto vicine a trovare un’intesa.

Diversa è la situazione legata alla trattativa con l’Udinese che vuole 15 milioni di euro per il cartellino del fantasista spagnolo e il Napoli sta cercando di colmare il gap.

Potrebbe essere necessaria una cessione per essere sicuri del colpo (o del doppio colpo) e il primo indiziato ad andar via è Matteo Politano.

L’esterno della Nazionale e del Napoli ha già espresso la sua volontà di lasciare gli azzurri per provare una nuova sfida e si stanno facendo sempre più insistenti le sirene relative ad un suo approdo al Valencia di Gennaro Gattuso che ben conosce l’esterno, visto che lo allenò proprio al Napoli.