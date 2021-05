Calciomercato Napoli: idea Arambarri

Nuovi nomi anche per il Napoli. I partenopei vogliono Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe di grande prospetto. Su di lui c’è una clausola di circa 25 milioni messa dal club spagnolo. Sul giocatore c’è anche il Manchester United che sfida la squadra di Aurelio De Laurentiis.

L’ultima giornata di campionato sarà fondamentale per il Napoli. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, gli azzurri dovranno vincere anche con il Verona per poter sognare la Champions League. La squadra di Rino Gattuso vuole ritornare nella massima competizione europea dopo un anno di assenza. Intanto, però, cominciano a farsi i conti anche per il mercato.

Ci sarà un cambio netto nella formazione azzurra, a partire dal tecnico. Le basi ci sono, ma qualche esubero di troppo verrà mandato via. In particolare, si pensa a limare il centrocampo. Stanislav Lobotka farà le valige, così come anche Tiémoué Bakayoko che non verrà riscattato e ritornerà al Chelsea. C’è però un nome dalla Spagna che sembra interessare Cristiano Giuntoli ed è quello di Mauro Ambarri del Getafe.

Napoli, per Ambarri si potrebbe trattare

Il centrocampista classe 95 veste la maglia degli azzurri dal 2017. Sono 110 le presenze in totale nella Liga. L’uruguaiano è andato a segno anche tre volte in questo campionato. Il giocatore continua ad essere monitorato dal club campano ma su di lui grava un clausola di circa 25 milioni. Si potrebbe trovare un accordo con il Getafe per una cifra leggermente inferiore.

L’insidia per il Napoli, però, si chiama Manchester United. Anche i Red Devils, infatti, avrebbero messo gli occhi sull’ex Bordeaux. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di voler lasciare la Spagna e di voler intraprendere una nuova avventura all’estero.

