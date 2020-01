Calciomercato Napoli: anche Vlahovic nel mirino degli azzurri

Calciomercato Napoli: anche Dusan Vlahovic della Fiorentina finisce nel mirino degli azzurri. La Viola però lo considera incedibile.

Messa in archivio la bella vittoria di domenica scorsa contro la Juventus, il Napoli di Aurelio De Lairentis continua a muoversi sul mercato cercando di regalare a Gennaro Gattuso quella prima punta tanto agognata dal tecnico calabrese.

I nomi che circolano dalle parti di Castel Volturno sono quelli di Andrea Petagna della Spal e di Andrea Pinamonti del Genoa (ma di proprietà dell’Inter). Tuttavia, se per il primo pare non esserci alcun margine di manovra visto che i ferraresi lo considerano imprescindibile per la propria corsa alla salvezza, per il secondo invece si potrebbe trattare qualora dovesse partire Llorente.

Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina

Ad ogni modo, la notizia clamorosa che però circola in rete da qualche ora a questa parte è un’altra e riguarda un presunto interesse del Napoli per Dusan Vlahovic, esterno della Fiorentina. Pare infatti che il DS Giuntoli abbia chiesto alla Viola il prezzo per il cartellino del forte attaccante serbo che proprio a Napoli aveva ben figurato lo scorso 18 gennaio siglando la rete del definitivo 0-2 in favore dei toscani.

Tuttavia le possibilità che Vlahovic possa lasciare Firenze sono molto basse. Il presidente Commisso lo considera infatti incedibile e a meno che non pervengano offerte davvero vantaggiose, l’ex Partizan Belgrado è destinato a restare in Toscana per molto tempo ancora.

