Calciomercato Napoli: Ancelotti ha chiesto all’Everton di provare a prendere Zielinski e Koulibaly

Il prossimo manager dei Tofies vorrebbe portarsi a Liverpool il mediano polacco con lui a Napoli e sempre più lontano dal rinnovo con gli azzurri. Nel mirino di Ancelotti anche Koulibaly.

Carlo Ancelotti non è ancora ufficialmente il nuovo manager dell’Everton (l’annuncio e la presentazione ufficiale arriveranno all’inizio della prossima settimana), ma ha già iniziato a compilare la lista dei desideri per il rafforzamento della squadra.

Il tecnico di Reggiolo avrebbe messo nel mirino due ex “fedelissimi”, che lo hanno accompagnato nel suo anno e mezzo al Napoli, Kalidou Koulibaly e Piotr Zielinski.

Il mediano polacco, in particolare, sarebbe l’osservato speciale, anche alla luce del suo contratto in scadenza e dell’accordo per il rinnovo che si fa sempre più lontano da raggiungere.

Un discorso a parte, invece, va fatto per Koulibaly. Il difensore, infatti, a lungo nel mirino del Chelsea negli scorsi anni, sta attraversando un periodo di involuzione, motivo per cui ora sarebbe accessibile anche alle casse dell’Everton.

In ogni caso, la situazione dovrebbe definirsi una volta che Ancelotti sarà ufficialmente il nuovo allenatore della seconda squadra di Liverpool.

Ironia della sorte, nel mirino degli inglesi ci sarebbe un giocatore proprio in ottica Napoli e che ha militato a lungo nel campionato italiano, e non uno qualsiasi: Zlatan Ibrahimovic.

