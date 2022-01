Calciomercato Milan: trattativa con lo Schalke per Thiaw, alternativa Esteve

Il Milan ha avviato una trattativa ufficiale con lo Schalke 04 per Thiaw, individuato come obiettivo principale per la difesa. L’alternativa al tedesco è Esteve del Montpellier

Doveva essere una priorità assoluta, ma le prestazioni di Matteo Gabbia e Pierre Kalulu hanno convinto il Milan ad aspettare e non acquistare un difensore centrale già pronto e di un certo livello.

In origine, infatti, i rossoneri avevano individuato in Sven Botman il sogno di “mezz’inverno”, ma il Lille ha respinto il pressing e rifiutato tutte le proposte, non solo del club meneghino, ma anche del Newcastle, che aveva sfiorato i 40 milioni di euro pur di portarlo in Inghilterra.

Proprio dall’Inghilterra c’era l’ipotesi Eric Bailly del Manchester United, mentre dalla Francia proponevano Abdou Diallo del PSG, ma sia i costi eccessivi, non tanto attuali, quanto a lungo termine, dovuti agli ingaggi elevati da oltre 4 milioni di euro netti a stagione, sia la necessità di non chiudere spazio ai calciatori già presenti in rosa e la disponibilità solo a partire da metà febbraio, a causa della partecipazione alla Coppa d’Africa, hanno convinto il Milan a fare un passo indietro.

Poco prima della partita contro lo Spezia, persa clamorosamente e inaspettatamente a causa di errori arbitrali, la dirigenza costituita da Paolo Maldini e Frederick Massara aveva pubblicamente dichiarato che le opzioni in valutazioni erano due: rimanere così oppure acquistare un giovane, non avendo potuto anticipare un grande colpo, chiaro riferimento al difensore centrale olandese.

Proprio per questo, dunque, il Milan sembra aver individuato in Malick Thiaw dello Schalke 04 il profilo migliore per completare il reparto.

In tal senso, i rossoneri hanno avviato una trattativa ufficiale con il club di Gelsenkirchen, che valuta il tedesco classe 2001 tra gli 8 e i 10 milioni di euro, una richiesta ritenuta eccessiva da parte di Maldini e Massara, che hanno proposto una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

Non è solo un problema di valutazione, visto che il Milan deve battere la concorrenza di Napoli, West Ham, Everton, Hoffenheim, Lipsia, Bayer Leverkusen e, soprattutto, Liverpool, ma non vuole rischiare di farsi sfuggire quello che viene considerato un grande talento, un calciatore prezioso per la sua duttilità, capace di giocare anche come terzino e mediano davanti alla difesa.

L’alternativa a Thiaw è Esteve del Montpellier

Qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa per Thiaw, il Milan avrebbe già individuato la primissima alternativa, anche in questo caso un profilo molto giovane.

Si tratta di Maxime Esteve, addirittura classe 2002 del Montpellier, alla sua prima stagione tra i professionisti in Ligue 1, valutato tra i 6 e gli 8 milioni di euro.

Ufficiale Lazetic dalla Stella Rossa, ma Cuenca sarà tesserato solo a luglio e Pellegri si trasferisce al Torino

E’ ufficiale, invece, l’acquisto di Marko Lazetic, classe 2004, arrivato dalla Stella Rossa per 4 milioni di euro, più 1 milione di euro di bonus.

Il talentuoso attaccante serbo ha firmato un contratto fino al 2027 e prende il posto di Pietro Pellegri, per il quale è saltata la trattativa per il riscatto dal Monaco, che quindi l’ha girato al Torino.

Da parte sua, il puntero di Belgrado sarà il terzo attaccante in rosa dietro a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, ma essendo extracomunitario ha occupato l’ultimo slot a disposizione, costringendo quindi il Milan a posticipare il tesseramento del giovane Hugo Cuenca, centrocampista paraguayano classe 2005, acquistato dal Deportivo Capiatà per 500 mila euro.

Calciomercato in uscita: Gabbia resta e rinnova, Kessie verso il Barcellona a parametro zero, trattativa con la Sampdoria per Castillejo, che preferisce tornare in Spagna

In ogni caso, il Milan ha deciso di trattenere Gabbia, che nelle prossime ore firmerà il rinnovo del contratto prolungando l’attuale scadenza dal 2024 al 2026, con un nuovo ingaggio da 600 mila euro adeguato a circa 1,2 milioni di euro netti a stagione.

Discorso diverso per Franck Yannick Kessie, visto che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno sembra essersi ormai arenata ed è destinato a lasciare i rossoneri al termine della stagione.

Nelle ultime ore, secondo le ultime indiscrezioni, l’entourage del centrocampista ivoriano avrebbe trovato un’intesa di massima con il Barcellona da svincolato, quindi a parametro zero da luglio, ma non è da escludere il rilancio di altre pretendenti, come PSG, Juventus, Inter e Tottenham.

Infine, il Milan sta cercando in tutti i modi di piazzare Samu Castillejo, fuori dai progetti tecnico-tattici di Stefano Pioli, ma vorrebbe cederlo a titolo definitivo o con la formula del prestito con diritto di riscatto obbligatorio.

In tal senso, c’è una trattativa in corso con la Sampdoria di Marco Giampaolo, da sempre estimatore del malagueno, che preferirebbe tornare in Spagna, forte dell’interesse mostrato da Valencia, Espanyol e Betis Siviglia.

