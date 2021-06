Calciomercato Milan: trattativa avanzata col Chelsea per Bakayoko, Ziyech e Giroud

Calciomercato Milan: non solo Olivier Giroud, del Chelsea piacciono anche Hakim Ziyech e Tiémoué Bakayoko. I rossoneri puntano a rinforzarsi dopo l’addio di Calhanoglu.

Ufficializzato il passaggio a parametro zero di Hakan Calhanoglu all’Inter, il Milan si prepara a chiudere per Olivier Giroud che, nonostante il recente rinnovo di contratto col Chelsea, pare ormai prossimo allo sbarco a Milano. I rossoneri avrebbero infatti trovato l’accordo col giocatore ed il suo entourage sulla base di un contratto biennale da 3,5 milioni netti di euro all’anno.

Calciomercato Milan: contatti con il Chelsea per Giroud, Ziyech e Bakayoko.

Un accordo accolto ovviamente con gioia in casa Milan con la società ora a lavoro per trovare l’intesa economico con il Chelsea al quale sarebbero stati chiesti anche Hakim Ziyech e Tiémoué Bakayoko. Il marocchino, seguito anche dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, sarebbe molto gradito a Stefano Pioli che, dopo aver perso a zero Calhanouglu, accasatosi all’Inter poche ore fa, è alla ricerca di un elemento a cui a affidare il ruolo di trequartista nel suo 11 titolare.

L’ex Ajax sarebbe il profilo ideale, ma il suo cartellino costa non meno di 40 milioni di euro, cifra, ora come ora, fuori portata per le finanze del Diavolo che potrebbe però chiudere già nei prossimi giorni per Bakayoko che, rientrato in Inghilterra dopo il prestito al Napoli, starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di un ritorno a Milano dove avrebbe sicuramente più possibilità di giocare rispetto a quelle esigue garantitegli a Londra.

I contatti tra Milan e Chelsea sono avviati, pertanto bisogna solo aspettare l’inizio ufficiale del calciomercato per sapere se le operazioni andranno in porto o meno. Seguiranno aggiornamenti.

