Calciomercato Milan, tabella trasferimenti Gennaio 2020: acquisti e cessioni

Ecco tutte le operazioni effettuate dal Milan in entrata e in uscita, con acquisti e cessioni, cifre e dettagli, nella sessione invernale di Gennaio 2020 di calciomercato

E’ stata una rivoluzione la sessione invernale di calciomercato per il Milan, protagonista assoluta in questo mese di Gennaio 2020 con tantissime operazioni sia in entrata che in uscita.

La strategia dei rossoneri è stata chiara sin da subito: vendere, anche a poco, senza fare minusvalenze, ma liberarsi di ingaggi pesanti e sostituire i partenti con giocatori a costi contenuti, che potessero dare esperienza nei reparti più scoperti e alternative talentuose nel completare la rosa.

Se l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic a parametro zero, per lui contratto fino a giugno da 3 milioni di euro con opzione di rinnovo per un altro anno, era già stato completato prima della fine dello scorso anno, di fatto dopo la pesantissima debacle per 5-0 contro l’Atalanta, non si può dire lo stesso per le cessioni.

Infatti, sono stati fulmini a ciel sereno le richieste di addio Pepe Reina, Suso e Kris Piatek, diversamente dall’addio di Fabio Borini, svincolatosi, che ha firmato con il Verona. Ma andiamo con ordine.

Prima di tutto, il portiere spagnolo ha spinto per andare all’Aston Villa, dopo che era consapevole che il suo ruolo al Milan è sempre stato quello di vice Gigio Donnarumma, così da giocare titolare questi ultimi mesi.

In questo modo i rossoneri si sono liberati di un ingaggio pesante. Il sostituto è stato Amir Begovic, sempre dalla Premier League, arrivato in prestito dal Bournemouth.

E’ vero che l’ambiente era stufo delle prestazioni del fantasista, ma le richieste del Milan frenavano qualsiasi tipo di trattativa. A spingere per il ritorno in patria è stato lo stesso Suso, ceduto al Siviglia in prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio per una cifra totale che sfiora i 25 milioni di euro.

Diversamente, l’arrivo di Ibrahimovic ha chiuso lo spazio per l’attaccante polacco, che fino alla fine aveva rifiutato tantissime proposte. In questo caso, invece, i rossoneri sono stati fondamentali per convincere Piatek ad accettare l’offerta da 28 milioni di euro, più bonus, da parte dell’Hertha Berlino.

Altre cessioni da parte del Milan sono state quelle di Mattia Caldara, tornato all’Atalanta in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, per il quale però i rossoneri si sono mantenuti una percentuale sulla rivendita futura, sostituto con Simon Kjaer proprio dai bergamaschi, sempre in prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro tramite Siviglia, e Ricardo Rodriguez, prestato al PSV Eindhoven per giocare titolare.

Per sostituire Suso, il duo formato da Zvone Boban e Paolo Maldini ha puntato su un giovane talento. Si tratta del belga Alexis Saelemaekers, classe ’99 dell’Anderlecht, arrivato in prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto obbligatorio a 3,5 milioni di euro, più 1 milione di euro di bonus.

Infine, è successo di tutto per il terzino sinistro che doveva sostituire Rodriguez. Infatti, dopo un paio di trattative saltate, una delle quali a causa delle visite mediche, il Milan ha deciso di far ritorna Diego Laxalt, sciogliendo il prestito con il Torino.

Ecco l’elenco degli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Zlatan Ibrahimovic, attaccante, parametro zero

Asmir Begovic, portiere, Bournemouth, prestito

Simon Kjaer, difensore, Siviglia, prestito con diritto di riscatto

Alexis Saelemaekers, centrocampista, Anderlecht, prestito con obbligo di riscatto

Diego Laxalt, difensore, Torino, fine prestito

CESSIONI

Pepe Reina, portiere, Aston Villa, prestito

Mattia Caldara, difensore, Atalanta, prestito con diritto di riscatto

Fabio Borini, attaccante, svincolato

Suso, centrocampista, Siviglia, prestito con obbligo di riscatto

Kris Piatek, attaccante, Hertha Berlino, definitivo

Ricardo Rodriguez, difensore, PSV Eindhoven, prestito

