Calciomercato Milan: spuntano Cistana, Ahmedhodzic, Mukiele e Pepé

Grandi manovre di calciomercato in casa Milan: secondo le ultime notizie apparse sulla stampa nazionale ed estera in questi giorni, la squadra rossonera avrebbe messo nel mirino diversi giovani interessanti per il futuro.

Il primo nome della lista è quello di Cistana, giovane centrale del Brescia, squadra che lo ha lanciato nel panorama della Serie A e punta ora a fargli compiere il salto di qualità. A darne notizia il portale “BresciaOggi”, che però non lascia trapelare alcun dettaglio circa il costo del difensore.

Spostandoci all’estero, sempre per ciò che riguarda il reparto centrale della difesa, piace il giocatore del Malmo Ahmedhozic. Classe 1999, già due gol in campionato, parliamo di un difensore forte fisicamente e bravo nei compiti di lettura del gioco. Il CT Bajevic ha provato a farlo entrare nel giro della Nazionale bosniaca, ma lui ha di recente rifiutato la convocazione, affermando di temere i lunghi spostamenti vista la precaria condizione sanitaria a livello mondiale.

Sicuramente più affermati Nordi Mukiele e Nicolas Pepé, gli altri due profili che il Milan starebbe monitorando in questo periodo. L’esterno destro del Lipsia ha giocato sei gare quest’anno mettendo a segno un assist e dimostrandosi uno dei migliori interpreti del ruolo a livello continentale.

Proprio per questo, però, il Lipsia lo valuta almeno 40 milioni, una cifra che il Milan non sembra disposto ora a spendere.

Stessa valutazione per Nicolas Pepé: l’esterno ivoriano non ha trovato parecchio spazio tra le file dell’Arsenal, venendo scavalcato da Willian nelle gerarchie. Nelle 12 presenze accumulate finora, però, Pepè ha messo a segno tre gol, mostrando una certa costanza sottoporta. Da vedere se il Milan deciderà di affondare il colpo direttamente a gennaio o aspettare l’asta estiva per assicurarsi il giocatore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS