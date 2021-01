Calciomercato Milan: Senesi o Firpo i preferiti se Musacchio va al Parma

Dopo aver concluso gli affari Mandzukic e Meité e nell’attesa di accogliere Fikayo Tomori, in arrivo dal Chelsea, il Milan del duo Maldini-Massara continua a muoversi sul mercato e sonda il terreno per altri due giocatori che farebbero sicuramente comodo a Stefano Pioli. Il primo nome sul taccuino degli uomini di mercato rossoneri è quello di Junior Firpo del Barcellona.

Calciomercato Milan: piacciono Junior Firpo (Barcellona) e Marcos Senesi (Feyenoord). Musacchio verso Parma.

Il terzino sinistro classe ’96 non ha trovato fin qui molto spazio nelle fila blaugrana, pertanto per lui sarebbe meglio cambiare aria e trovare più fortuna altrove. Il Milan sarebbe pronto ad offrirgli un’occasione affidandogli il ruolo di vice Theo Hernandez. La titolarità non sarebbe ovviamente assicurata, ma una considerazione maggiore rispetto a quella che ha attualmente al Barcellona, sicuramente sì.

Il club di via Aldo Rossi avrebbe quindi già un accordo di massima con Junior Firpo, resta da trovare ora l’intesa con il club di Carlos Tusquets che ha già dettato le sue condizioni: prestito oneroso da 1 milione di euro più diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Casa Milan ha dato l’ok per la formula del prestito, ma chiede che il diritto di riscatto venga fissato a 15 milioni. Dovremmo saperne di più nei prossimi giorni.

Il secondo nome finito nella lista di Maldini e Massara è invece quello di Marcos Senesi, difensore centrale classe ’97 che il Feyenoord valuta 35 milioni; troppi perché venga intavolata una trattativa già gennaio. Infine, per due che piacciono, ce n’è uno che non piace più. Stiamo parlando di Mateo Musacchio che, ormai ai margini della rosa di Stefano Pioli, è pronto a lasciare Milanello per accasarsi al Parma.

