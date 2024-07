Calciomercato Milan: Samardzic, Wan-Bissaka e Kaboré alternative a Fofana ed Emerson Royal

La strada per arrivare a Emerson Royal, malgrado ci sia un accordo di massima tra club e giocatore, si fa particolarmente ardua, soprattutto per l’interesse dell’Al Nassr che ha convinto i dirigenti del Tottenham a fare i preziosi rifiutando categoricamente offerte inferiori ai 25 milioni (15 più bonus la cifra offerta dal Milan), e così la società rossonera deve rivolgersi altrove per puntellare la fascia destra.

Gli ennesimi nomi accostati al Milan sono quelli di Issa Kaboré, burkinabé classe 2001 di proprietà del Manchester City che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Luton Town, e di Aaron Wan-Bissaka, inglese classe 1997 in forza al Manchester United. Entrambi sono terzini destri.

Non sono certo nomi altisonanti, ma il mercato offre questo. Non sarebbe particolarmente difficile acquistare uno o l’altro poiché i loro contratti scadranno tra un anno e i rispettivi club vorrebbero disfarsene, ma non si tratta di chissà quali fenomeni e forse è meglio lasciare che si trasferiscano altrove.

Un po’ più roboante, invece, un altro nome spuntato dal nulla: Lazar Samardzic. Alcuni mesi fa il serbo è stato vicinissimo a trasferirsi all’Inter, ma le pretese economiche della famiglia (commissioni) hanno fatto saltare l’affare e il centrocampista è rimasto a Udine ottenendo una faticosa salvezza.

Questo nome sta circolando un po’ ovunque e viene considerato un’alternativa a Fofana, con il quale c’è un accordo di massima, qualora il Monaco pretendesse cifre eccessive. Mentre il francese è un mediano difensivo e molto fisico, Samardzic abbina la prestanza a grandi doti tecniche e può giocare anche trequartista.

Al classe 2002 sarebbe stata già presentata un’offerta, mentre quella all’Udinese dovrebbe essere inferiore ai 20 milioni rischiesti per Fofana dal Monaco.

