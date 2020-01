Calciomercato Milan: Rodriguez ceduto al Fenerbahce. Robinson o Hickey per sostituirlo

Manca l’ufficialità, ma è fatta per Ricardo Rodriguez al Fenerbahce: il terzino elvetico si trasferisce in Turchia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni.

L’altra pretendente, il PSV, è rimasta a bocca asciutta: il club olandese si è inserito troppo tardi, quando la volontà del calciatore era già stata esternata e l’offerta era simile a quella presentata dai turchi.

Adesso è necessario trovare un altro terzino sinistro che affianchi Hernandez e i nomi usciti dalla bocca di Gianluca di Marzio sono due.

Il primo è Antonee Robinson, anglo-americano ventiduenne in forza al Wigan, squadra attualmente in Championship. Giocatore rapido, può ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo.

L’altro nome fatto proviene dalla Scozia e si chiama Aaron Hickey, classe 2002 che milita nell’Heart of Midlothian detenendo già la maglia da titolare e il dominio incontrastato della fascia. Se ne parla un gran bene.

C’è da dire che la Championship e la Scottish Premier League, per quanto agonisticamente intensi, sono mondi pressoché ignoti in sede di mercato e si fatica a fare paragoni con giocatori che, in passato, giunsero in Italia da tali campionati.

Staremo a vedere come procederanno queste trattative, ammesso che siano in procinto di aprirsi e che non siano voci messe in giro ad capocchiam.

