Calciomercato Milan: Real Madrid su Tonali

In casa Real Madrid si prepara la consueta lista della spesa per poter accaparrarsi, nella prossima finestra di mercato, tutti i migliori giocatori attualmente in attività con un occhio particolare ai giovani, pietra d’angolo della nuova politica societaria del Presidente Perez.

Tra i tanti obiettivi nel mirino, la squadra di Zidane sarebbe intenzionata a portare nella capitale spagnola il giovane centrocampista classe 2000 Sandro Tonali, attualmente al Milan.

Tonali in azione con la maglia del Milan – fonte: profilo Twitter Milan

Il Real Madrid si era interessato al giocatore già prima che si accasasse con i rossoneri, la scorsa estate, ma senza successo (prima esperienza per lui in una big della Serie A).

Dal canto suo il giocatore italiano non sta di certo passando la sua migliore stagione in carriera con la maglia Milan, complici anche delle prestazioni non sempre all’altezza e qualche cartellino di troppo.

Tonali, nonostante la giovane età, è già nel giro della nazionale maggiore, con la quale non ha ancora trovato, però, la giusta continuità. Piuttosto, è ancora uno dei punti fermi della selezione Under 21 azzurra, collettivo impegnato negli europei di categoria da poco iniziati.

Il talento di Sandro Tonali non si può discutere, è sotto gli occhi di tutti che questo centrocampista abbia delle grosse potenzialità, che però al Milan non sono ancora state espresse completamente. In casi del genere la pazienza e l’attesa sono sempre ben accette.

Ed ecco che si inserisce il Real Madrid di Zidane, pronto a portarlo sotto la sua ala protettrice, rischiando, però, di “bruciare” prima del tempo un talento così cristallino.

Per adesso tutto ciò rimane ancora un’ipotesi, pronta a diventare qualcosa di più concreto, però, qualora gli agenti del Real Madrid dovessero scendere in campo seriamente e giocare a carte scoperte.

In quel caso sarebbe davvero dura poter far fronte a richieste multimilionarie per Tonali da parte dei Blancos.

