Calciomercato Milan: Raiola annuncia l’addio di Bonaventura a Giugno

Giornata importante, quella di ieri, per il Milan, almeno sul fronte calciomercato. Dopo gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, il club pensa ora a sfoltire la rosa.

Dopo la visita di Suso nella sede di Casa Milan, per un colloquio con la dirigenza al completo, nel quale lo spagnolo avrebbe chiesto la cessione, ci sono novità anche per Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista marchigiano, ultimo grande colpo di mercato targato Galliani, era arrivato al Milan l’ultimo giorno del mercato estivo nell’estate 2014 e da allora, infortuni a parte, è sempre stato protagonista nella formazione rossonera.

Le cose ultimamente sembrano essere cambiate, con il cambio modulo e il nuovo 4-4-2 di mister Pioli, per Bonaventura gli spazi si sono notevolmente ridotti. Rebic e Calhanoglu sembrano più adatti a ricoprire il ruolo di esterno largo a sinistra e Pioli non vede il ragazzo come perno davanti alla difesa.

Intervistato dal “Milanista”, l’agente del giocatore Enzo Raiola, cugino del più in vista Mino, si è pronunciato in maniera piuttosto chiara: “Per Bonaventura non ci sarà il rinnovo. A scanso di clamorosi stravolgimenti, andrà via a giugno”.

Il futuro di Bonaventura sembra quindi lontano da Milano e dal Milan. Non è un segreto l’interessamento, ormai di lunga data, per il giocatore da parte della Roma, con il club capitolino che sembrava già pronto a investire sul centrocampista nell’estate del 2018 e che potrebbe prenderlo a parametro zero fra sei mesi.

Chissà se sarà proprio la Roma, il primo club a muoversi per il giocatore, che potrebbe avere anche altri estimatori sia in Italia, sia all’estero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA