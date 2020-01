Calciomercato Milan: PSG e Barcellona su Piatek. Idea Marcelin. Offerte per Calhanoglu

Continuano le manovre di mercato del Milan, che ha ancora dieci giorni di tempo per migliorare la squadra in vista del girone di ritorno per cercare di risalire ancora.

Secondo Tuttosport, ma potrebbe anche essere una delle sue solite fregnacce, nel lotto delle pretendenti per Piatek si sarebbero iscritte anche PSG e Barcellona, non due squadre qualunque, mentre si sarebbe defilato il Tottenham.

Spagnoli e francesi sono alla ricerca di una punta per rimpiazzare al meglio Suarez, fermo fino ad aprile, e Cavani, che molti danno prossimo al trasferimento all’Atletico Madrid.

Anche il Tottenham, però, deve trovare l’uomo giusto per rimpiazzare per parecchio tempo Kane ed è strano che non sia più in lizza. Si vedrà. Di cifre non si parla, almeno per ora, ma il Milan non recede dalla valutazione di almeno 30 milioni.

Altro partente potrebbe essere Calhanoglu: non si sa se il trequartista turco sia stato proposto all’Arsenal o se siano i Gunners a volerlo, ma è certo che si partirà da un’offerta non inferiore ai 25 milioni.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, infine, è spuntato un nuovo nome per la difesa: Jean Marcelin, difensore centrale dell’Auxerre classe 2000. Sarebbe lui l’idea per rimpolpare il reparto arretrato e il costo è d’occasione, solo 1.5 milioni, e se ne parla molto bene.

