Calciomercato Milan: pronta offerta del Newcastle per Thiaw

Malick Thiaw è considerato parte integrante del nuovo corso rossonero, ma se arrivasse un’offerta indecente potrebbe partire verso nuovi lidi.

La nuova destinazione potrebbe essere il Newcastle o comunque un club di Premier League. Per lasciarlo partire, o almeno intavolare una trattativa, i rossoneri vorrebbero come minimo 40 milioni. Il Newcastle aveva tentato un timido approccio in passato, ma senza mai arrivare a formulare un’offerta.

Partirà o resterà? Arrivasse un’offerta di quelle indecenti, o comunque ritenuta congrua dalla dirigenza, il difensore teutonico potrebbe far le valigie e salutare la compagnia.

Classe 2001, Thiaw è possente (194 centimetri) e può fare anche il mediano e il terzino destro. Ha militato nello Schalke 04 ottenendo una retrocessione e subito dopo, divenuto titolare, una nuova promozione, prima di accasarsi al Milan nell’estate 2022 per cinque milioni. In due anni ha collezionato 54 presenze totali.

