Calciomercato Milan: Samardzic sempre più vicino ai rossoneri, si valuta l’inserimento di Tommaso Pobega come contropartita gradita all’Udinese.

Calciomercato Milan: possibile scambio Pobega-Samardzic.

Il nome di Lazar Samardzic è sempre di più in cima alla lista degli obiettivi del Milan, il club rossonero, infatti, starebbe continuando a sondare il terreno per il centrocampista di proprietà dell’Udinese che proprio nelle scorse stagioni era stato molto vicino a vestire la maglia dell’Inter, prima che il fattore commissioni alte facesse saltare del tutto l’operazione. Ad oggi, però, il serbo è nettamente finito nel mirino del Milan, il quale avrebbe fissato un altro summit con l’entourage del giocatore proprio in data 22 luglio nel tentativo di capire se le richieste economiche dell’Udinese, attualmente ferma alla richiesta di 25 milioni di euro, possa essere ridimensionata, magari con qualche contropartita tecnica.

Proprio quest’ultima opportunità potrebbe essere rappresentata dall’inserimento nella trattativa da parte del Milan del cartellino di Tommaso Pobega, profilo molto gradito al nuovo tecnico dei friulani Kosta Runjaic e che i rossoneri valuterebbe intorno ai 10 milioni di euro.

Samardzic e Fofana restano obiettivi concreti della dirigenza rossonera per rinforzare il proprio organico di centrocampo in vista della prossima stagione. Sicuramente il fattore commissioni alte richieste dall’entourage del centrocampista serbo potrebbero ritornare ad avere un peso specifico non indifferente ai fini della trattativa con lo stesso Milan che più volte ha dimostrato in questa sessione di calciomercato di essere restio nel cedere a tali mezzi contrattuali, esempio lampante è stata l’operazione Zirkzee. Il summit in programma nella giornata di oggi sarà fondamentale per capire se sarà possibile continuare nella trattativa o se l’interessamento per il centrocampista resterà lettera morta.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.