Calciomercato Milan: possibile scambio Kessie-Ndombele col Tottenham

Nuovo nome per il centrocampo del Milan che potrebbe trattare con la squadra di Antonio Conte per imbastire uno scambio.

Il Milan potrebbe correre ai ripari vista la possibilità di perdere a costo zero Franck Kessie.

Il centrocampista non ha ancora trovato alcun accordo per prolungare il contratto con i rossoneri e le cifre da lui richieste sembrano essere troppo alte rispetto alle aspettative del Milan.

C’è da aggiungere anche che lo stesso Kessie non potrà discutere del suo contratto per tutto il mese di gennaio, a causa della Coppa d’Africa che lo vedrà protagonista con la Costa d’Avorio.

Proprio per tale motivo, il Milan potrebbe trovare già da Gennaio qualche possibilità di scambio per non perdere l’ivoriano totalmente a costo zero e l’idea potrebbe arrivare dalla Premier League.

Durante le ultime ore, si è acceso l’interesse nei confronti del centrocampista francese Tanguy Ndombelè del Tottenham.

Il francese dispone di ottimo fisico e di grande esplosività che potrebbe sostituire, per ruolo e caratteristiche, un giocatore come Kessie, nonostante sia meno avvezzo agli inserimenti e i calci piazzati.

L’idea del Milan è quello di uno scambio di cartellini con la squadra londinese allenata da Antonio Conte che avrebbe piena disponibilità nell’accogliere un calciatore in grande forma come Kessie.

Proprio per questo, Conte e la dirigenza degli Spurs potrebbero decidere di accettare la proposta di scambio di cartellini del Milan così da bruciare totalmente la spietata concorrenza di molte squadre d’Europa.

Il centrocampista francese sembra essere uscito dai piani di Conte, nonostante il Tottenham abbia speso più di 60 milioni per prelevarlo dal Lione, e anche per tale motivo, la possibilità di scambiarlo con Kessie darebbe la possibilità di valorizzare nuovamente l’esborso fatto per Ndombele.

Dall’altra parte, Pioli avrebbe la possibilità di ottenere immediatamente un sostituto a centrocampo senza dover aspettare ulteriore tempo e senza “preoccuparsi” di un giocatore che potrebbe vacillare dal punto di vista comportamentale per il rinnovo.

Non è il Milan, però, l’unica squadra che segue le tracce di Ndombele perché anche la Roma ha richiesto informazioni vista la volontà di Mourinho di ottenere un nuovo centrocampista.

