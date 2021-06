Calciomercato Milan: Ounas e Odriozola alternative a Adli e Dalot

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano Ounas del Napoli e Odriozola del Real Madrid nel caso dovessero saltare gli affari Adli dal Tolosa e Dalot dal Manchester United.

Persi a parametro zero Donnarumma, ormai ad un passo dal Paris Saint Germain, e Calhanoglu, vicinissimo all’Inter, il Milan del presidente Scaroni guarda avanti e pensa alle possibili mosse da effettuare in entrata. Sul taccuino degli uomini di mercato rossoneri ci sarebbero almeno 4 giocatori che, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, potrebbero far molto comodo a Stefano Pioli la prossima stagione.

Calciomercato Milan: occhi su Dalot e Adli. Ounas e Odriozola le alternative.

I nomi in questione sono quelli di Diogo Dalot del Manchester United, Amine Adli del Tolosa, Adam Ounas del Napoli e Alvaro Odriozola del Real Madrid. I primi due sono gli obiettivi dichiarati del tecnico del Diavolo che vorrebbe riavere a disposizione il portoghese, rientrato in Inghilterra dopo il prestito di quest’anno, e il giovane attaccante francese che ha fatto molto bene in Ligue 2 con la maglia biancoviola del TFC.

Le due operazioni si trovano attualmente in una fase di stallo, ma pare che le possibilità che vadano in porto sono più che buone. Tuttavia, nel caso in cui dovesse saltare tutto, il Milan ha già pronte le alternative che rispondono ai nomi di Adam Ounas del Napoli e Alvaro Odriozola del Real Madrid. Entrambi sono considerati un esubero per le rispettive società che cercano quindi acquirenti per sfoltire le proprie rose.

L’algerino è valutato dai partenopei appena 8 milioni di euro, mentre per il classe ’95 basco i blancos chiedono una cifra poco più alta (tra i 9 e i 10 milioni di euro). La fattibilità degli affari è ovviamente buona, ma prima bisognerà capire come evolveranno le questioni legate a Dalot e Adli che, come detto, rappresentano le prime scelte per un Milan pronto a fare bene tanto in Italia quanto in Europa.

