Calciomercato Milan: offerta Leeds per Leao

La neopromossa squadra del “loco” Bielsa cerca rinforzi per la nuova stagione il Premier League.

Il Patron Radrizzani vorrebbe regalare ai suoi un colpo ad affetto in attacco e uno dei nomi in lista è quello del milanista Rafael Leao.

Il talentuoso classe ’99, prelevato dal Lille la scorsa estate, ha alternato quest’anno giocate di grande classe a prestazioni rivedibili, soprattutto dal punto di vista dell’attitudine.

Il portoghese ha realizzato 6 gol in 33 presenze (4 gol e un assist in 15 partite dopo l’arrivo di Ibrahimovic) e sembra essere al centro del progetto rossonero.

Considerato anche l’importante esborso economico per portarlo a Milano (circa 25 milioni di euro) sembra difficile che il Milan decida di privarsene, se non per un’offerta irrinunciabile.

