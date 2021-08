Calciomercato Milan: clamorosa ipotesi Messias e idea Corona

Ancora obbiettivi per il Milan che sembra inarrestabile sul mercato. I rossoneri adesso puntano anche a Junior Messias del Crotone per il reparto offensivo. Non da sottovalutare anche l’ipotesi Jesus Corona del Porto, un giocatore che piace molto a Stefano Pioli e alla dirigenza rossonero.

In attesa dell’esordio di stasera a Marassi contro la Sampdoria, il Milan continua a prestare attenzione anche al calciomercato. Olivier Giroud potrebbe non essere l’ultimo colpo messo a segno dai rossoneri. Sono tante le ipotesi al vaglio per rinforzare la squadra. Il reparto a cui si vorrebbe puntare è anche l’attacco. Uno dei tanti nomi accostati al Diavolo è Junior Messias.

L’attaccante del Crotone sembrerebbe essere l’ultima suggestione del club di Via Aldo Rossi. Il brasiliano, con i suoi 9 gol e 4 assist, non ha potuto contribuire alla salvezza della squadra calabrese che lo scorso anno è retrocessa. Dopo aver venduto Simy, il Crotone potrebbe anche liberarsi di un altro pezzo importante come Messias ed i rossoblù fissano il prezzo.

Messias, c’è anche il Napoli

I Pitagorici chiedono ben 10 milioni per lasciar via l’attaccante classe 91. Dal 2019 con il Crotone, Messias ha totalizzato 15 reti in 70 presenze. Martedì il Milan potrebbe incontrare il club per parlare dei dettagli ma nelle ultime ore sembra essersi aggiunto anche il Napoli. Con la partenza di Ounas sempre più verso il Torino, anche i partenopei potrebbero pensare all’ex Gozzano per l’attacco.

Sempre in attacco piace molto anche Jesus Corona, trequartista del Porto. Corona è un attaccante duttile che può ricoprire diversi ruoli e farebbe proprio a caso del Milan. I portoghesi avrebbero chiesto circa 15 milioni di euro per far lasciare la penisola iberica. Un prezzo non impossibile per il Milan che potrebbe pensarci sul serio. In caso di mancato acquisto del messicano, i rossoneri puntano tutto su Josip Ilicic dell’Atalanta che continua ad essere un pallino del club milanese.

