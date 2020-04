Calciomercato Milan: il Real Madrid rivuole Theo Hernandez. Alderete, Ajer e Koch alternative a Christensen

Il Real Madrid è intenzionato a sfidare la concorrenza del PSG e lancia l’assalto per Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan si è messo in mostra alla grande durante questo primo spezzone di stagione e di certo gli occhi attenti di PSG e Real Madrid l’hanno notato. Intanto il Milan valuta possibili nuove opzioni in difesa nel caso in cui Kjaer non venga riscattato.

Clamorosamente anche il Real Madrid sembra essere intenzionato ad acquistare il talento francese del Milan dopo che, la scorsa estate, proprio il club spagnolo ha ceduto ai rossoneri Hernandez per 20 milioni e che adesso dovrebbe arrivare a valerne più del doppio. L’allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane, ha confessato di essere rimasto affascinato da questo ragazzo e ha tutte le intenzioni di vederlo nella sua rosa.

Sarà interessante seguire lo sviluppo di questa vicenda, dato che anche il PSG desidera il talento rossonero e se il Milan dovesse aprire le trattative dovremo assistere ad una dura lotta tra i due club.

Il club rossonero, nel frattempo, ha iniziato a guardarsi attorno per un rinforzo del reparto difensivo.

L’obiettivo principale del Milan sembra essere il danese Andreas Christensen (23 anni), difensore centrale di proprietà del Chelsea, già adocchiato dal club rossonero nel mercato di gennaio prima di puntare su Kjaer.

Come alternative a Christensen ci sono il 23enne del Basilea, Omar Alderete, il norvegese Kristoffer Ajer del Celtic (22 anni) e Robin Koch del Friburgo (23 anni), che è in scadenza di contratto nel 2021.

Tutto dipenderà dall’eventuale riscatto per 2.5 milioni di euro di Simon Kjaer, il difensore di proprietà del Siviglia in prestito al Milan, e dalla possibile cessione di uno tra Musacchio e Gabbia.

