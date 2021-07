Calciomercato Milan: idea Tadic, aggiornamenti su riscatto-Tonali, Pobega-Atalanta e Hauge-Eintracht

Ore di fermento per ciò che riguarda il calciomercato del Milan: la squadra rossonera punta Dusan Tadic, ma deve risolvere anche alcune situazioni interne.

Il Milan punta Dusan Tadic: il serbo, classe 1988, è diventato il primo obiettivo del calciomercato rossonero dopo che Maldini ha deciso di puntare sulle sue qualità e la sua esperienza per rinforzare la squadra. Trequartista molto duttile, Tadic è una vera bandiera dell’Ajax, squadra di cui è capitano e nella quale milita da tre anni.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal giornalista Sky Alessandro Sugoni, Tadic avrebbe accettato la proposta di un triennale da quattro milioni propostogli da Maldini, ma l’Ajax fa muro. Il DS Marc Overmars ha parlato a De Telegraaf, dichiarando Dusan Tadic incedibile: “È il cemento tra i mattoni dell’Ajax”, ha affermato il dirigente dei lancieri.

Calciomercato Milan: da Tonali a Pobega, cosa accade sul fronte interno

Messa momentaneamente in stand-by la questione Tadic, il Milan potrà concentrarsi sulle tante trattative interne che ancora lo interessano. Il primo nodo da sciogliere riguardava il riscatto di Tonali: intesa raggiunta col Brescia grazie ai prestiti di Olzer e Colombo, che permetteranno ai rossoneri di risparmiare parte dei 35 milioni cash che dovevano alle “rondinelle”. Per quanto riguarda Tonali, invece, lui stesso ha deciso di diminuirsi l’ingaggio da 1,6 milioni annui per continuare a giocare con la maglia del Milan.

Un altro centrocampista al centro dell’attenzione è Tommaso Pobega, classe 1999, l’ultima stagione in forza allo Spezia. Su Pobega punta forte l’Atalanta, che ha proposto al Milan un’offerta da 12-13 milioni. Cifra che soddisfa i rossoneri, i quali però non vorrebbero perdere il controllo sul giocatore. Possibile, dunque, che venga inserita una clausola di riacquisto in favore del “Diavolo” o che l’Atalanta sia costretta a far lievitare ulteriormente l’offerta.

Chiudiamo con la situazione relativa a Hauge: l’ala norvegese è finita nel mirino dell’Eintracht Francoforte, pronto ad offrire ben 12 milioni (7 + 5 di bonus). Il Milan ne voleva almeno 15, ma a quelle cifre può anche decidere di cedere per fare plusvalenza.

