Calciomercato Milan: Hermoso e Rios alternative a Pavlovic e Fofana

Nella notte sono stati accostati al Milan gli ennesimi nomi, il difensore Mario Hermoso e il mediano Richard Rios.

Il primo, difensore centrale adattabile anche alla fascia sinistra, è un classe 1995 e si è appena svincolato dall’Atletico Madrid. Il suo intermediario Giuseppe Bozzo è in contatto anche con Inter e soprattutto Napoli, con cui pareva tutto fatto, ma a quanto pare De Laurentiis sembra restio a dare al giocatore i 5 milioni d’ingaggio richiesti.

Qualora Pavlovic salti, i rossoneri cercheranno di cautelarsi con un’alternativa già pronta anziché ricminciare la ricerca da zero, ma la trattativa con il Salisburgo per il centrale serbo procede bene e l’attuale distanza di 5 milioni tra le parti non è certamente un ostacolo.

Sul fronte centrocampo, invece, è da registrare una piccola frenata sul fronte Fofana. C’è da tempo l’accordo con il giocatore, ma il Monaco non fa sconti e chiede sempre 25 milioni per cederlo.

Proprio per questo il Milan sta cercando alternative e il piano B in caso di mancato arrivo del francese è Richard Rios, colombiano classe 2000 reduce dalla splendida avventura in Copa America conclusasi al 2° posto.

Il centrocampista dei Cafeteros gioca nel Palmeiras e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 60 milioni, ma il club brasiliano valuterà comunque ogni offerta da 30 milioni in su che perverrà. Ne arriverà una anche da via Aldo Rossi?

