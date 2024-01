Calciomercato Milan Gennaio 2024: obiettivi, acquisti e possibili cessioni

E’ gennaio, l’anno è appena iniziato e il girone d’andata è terminato. Il Milan è arrivato al giro di boa con un ruolino di marcia discreto, ma non corrispondente ai programmi iniziali: 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Sono almeno 9 i punti da considerare buttati via, contro Udinese, Salernitana, Napoli e Lecce. In tre di queste sono state sprecati situazioni favorevoli, persino vantaggi di due gol dilapidati con secondi tempi da mani nei capelli.

30, e non è il caso di fare 31, gli infortuni che hanno falcidiato la rosa rossonera. Tempi lunghissimi di recupero, moduli a capocchia, scelte e sostituzioni di mister Pioli non sempre comprensibili e la sensazione di una squadra mentalmente lontana dall’allenatore.

Lasciando stare gli addii di Maldini e Massara in estate, al proprietario americano va fatto notare che in Italia esistono i protettori politici e che bisognerebbe affidare la parte politica del calcio a questi. L’Inter, per esempio, può contare sul presidente della FIGC Gravina, tra l’altro interista.

Il comunicato ufficiale ratifica la prima entrata in casa Milan – foto fonte: acmilan.com – StadioSport.it

A giugno Pioli lascerà il posto (a Conte? a Motta?) e, di conseguenza, questo mercato dovrà rimpolpare e rendere l’attuale rosa più profonda nelle riserve per poi prendere giocatori importanti in estate. Non dimentichiamo che ci sono ancora una Coppa Italia e una Europa League da vincere.

Il primo acquisto è stato chiuso, intanto: il quasi ventunenne Filippo Terracciano dal Verona, centrocampista e anche terzino ed esterno destro, che sosterrà le visite mediche nelle prossime ore. Arriva al Milan in cambio di 4.5 milioni più bonus.

I nomi che vengono fatti sono più o meno noti, lasciando perdere i vari Joshua Zirkzee, Jonathan David e Albert Gudmundsson per i quali si dovrà attendere l’estate. Per questa sessione i nomi “di grido” sono Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Bologna, Samuele Ricci, centrocampista del Torino, il terzino spagnolo Juan Miranda, adesso al Betis, e la punta guineana dello Stoccarda Serhou Guirassy.

Al momento non sembrano esserci altri nomi sui taccuini rossoneri, ma ci riserviamo di aggiornarvi prossimamente.

Attenzione alla Coppa d’Africa, però: non è il caso di puntare su giocatori impegnati in questa competizione che inizierà in questo weekend per terminare quasi a metà febbraio. Meglio bloccarli per prenderli in estate, eventualmente.