Calciomercato Milan Gennaio 2024: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Mai una sessione invernale di mercato, in casa rossonera, è stata così priva di eventi. Ogni trattativa da farsi verrà portata avanti in estate e, probabilmente, è stata già impostata o messa in calendario. Poi, il nulla.

Meglio prendere gente tanto per prenderla oppure non fare nulla per non sfasciare ulteriormente le cose? Probabilmente la seconda ipotesi è quella giusta, e del resto chi deve tornare dagli infortuni tornerà a breve.

Per cui i movimenti sono stati minimi in entrata, giusto l’ex veronese Terracciano, terzino e anche esterno di centrocampo, e Gabbia, richiamato dal prestito al Villareal per tappare i buchi, o, forse, per avere un’alternativa a un Kjaer che pare al passo d’addio.

In uscita, si segnalano l’addio di Krunic, volato a Istanbul sponda Fenerbahce, Romero e Pellegrino prestati ad Almeria e Salernitana, e Traoré finito al Palermo in prestito con diritto di riscatto; operazione, quest’ultima, che lascia molto perplessi. Ecco l’undici titolare, sempre quello:

Ed ecco la rosa aggironata a oggi. Sempre quella:

Nome giocatore

Ruolo

16

Mike Maignan

Portiere

57

Marco Sportiello

Portiere

69

Lapo Nava

Portiere

78

Andrea Bartoccioni

Portiere

83

Antonio Mirante

Portiere

2

Davide Calabria

Difensore

19

Théo Hernández

Difensore

20

Pierre Kalulu

Difensore

23

Fikayo Tomori

Difensore Centrale

24

Simon Kjær

Difensore Centrale

28

Malick Thiaw

Difensore Centrale

30

Mattia Caldara

Difensore Centrale

42

Alessandro Florenzi

Difensore

46

Matteo Gabbia

Difensore Centrale

74

Alejandro Jiménez

Difensore Centrale

82

Jan-Carlo Simic

Difensore Centrale

84

Clinton Nsiala-Makengo

–

95

Davide Bartesaghi

Difensore

4

Ismaël Bennacer

Centrocampista Centrale

7

Yacine Adli

Trequartista

8

Ruben Loftus-Cheek

Centrocampista Centrale

11

Christian Pulisic

Trequartista

14

Tijjani Reijnders

Centrocampista Centrale

32

Tommaso Pobega

Centrocampista Centrale

38

Filippo Terracciano

–

80

Yunus Musah

Centrocampista Centrale

85

Kevin Zeroli

Centrocampista Centrale

9

Olivier Giroud

Punta

10

Rafael Leão

Punta

15

Luka Jovic

Punta

17

Noah Okafor

Punta

21

Samuel Chukwueze

Ala

73

Francesco Camarda

–

93

Emil Roback

Punta