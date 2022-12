Calciomercato Milan, Gennaio 2023: obiettivi, possibili acquisti e cessioni

Con l’arrivo di gennaio riparte l’orribile litania chiamata calciomercato, che, puntuale, torna a tormentare gli appassionati.

La seconda parte di stagione, indubbiamente, risentirà della Coppa del Mondo appena terminata, dei suoi strascichi fisici e mentali, e il Milan in particolare avendo ben due dei suoi migliori giocatori impegnati nella finale persa contro l’Argentina.

Servono anche rinforzi, è indubbio. Un secondo portiere affidabile che possa affiancare degnamente Maignan ed il giocatore individuato è Marco Sportiello. Si svincolerà dall’Atalanta a giugno e, probabilmente, prenderà la strada per la sponda rossonera di Milano, ma si vocifera che il tragitto possa essere anticipato a gennaio in caso Maignan sia ancora indisponibile.

Un altro nome che si fa per gennaio è quello di Houssem Aouar, trequartista del Lione anch’egli in scadenza di contratto, ma non si capisce bene perché introdurre l’ennesimo trequartista in un reparto già folto. Meglio un mediano.

Ultimo nome, quello ormai ricorrente di Hakim Ziyech. Inseguito da tempo, il marocchino ha disputato un gran mondiale e il Milan vorrebbe strapparlo al Chelsea per avere finalmente l’agognata ala destra con gol e assist in dotazione.

Ziyech guadagna 6 milioni in Inghilterra e ne vorrebbe qualcuno in più e il Chelsea non farà certamente sconti. I rossoneri proveranno con un’offerta di 15 milioni per il prestito con diritto, od obbligo, di riscatto. Ci risuciranno? Vedremo.