Calciomercato Milan: è fatta, preso Morata

“Sembra che Morata andrà al Milan, ci dispiace perché è un giocatore fantastico.” Così ha detto poco fa Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, durante un’intervista a Radio Marca.

E’ un’ammissione tutt’altro che implicita che non nasconde il dispiacere per l’ormai certo e imminente addio di Alvaro Morata, che pare proprio vicinissimo al ritorno in Italia per vestire la maglia del Milan.

Fresco campione d’Europa, l’attaccante spagnolo è in procinto a rilevare la maglia numero 9 lasciata nell’armadietto da Olivier Giroud. A metà settimana la dirigenza farà armi e bagagli e prenderà l’aereo per la capitale iberica per chiudere l’affare: per Morata è pronto un contratto di quattro anni con opzione per il quinto e un ingaggio da 4.5 milioni netti annui.

All’Atletico Madrid verrà versata la clausola rescissoria da 13 milioni, da capire se tutta in una volta o in più soluzioni. Non è un super bomber, ma il percorso di Morata, che rispetto a Giroud ha cinque anni in meno, potrebbe ricalcare quello del francese.

Rapido, esperto e abilissimo nel gioco di sponda, promette soprattutto tanti assist se afffiancato da un centravanti vero e proprio.

Ha giocato con le due grandi di Madrid vincendo praticamente tutto e anche nel Chelsea, mentre si è già visto in Italia, con risultati più che positivi, con la casacca della Juventus. Sposatosi con una ragazza italiana, è stato a Torino per quattro stagioni non conscutive segnando complessivamente 59 reti.

