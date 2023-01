Calciomercato Milan, è fatta: preso Devis Vasquez

Per tutelarsi dall’orrenda prospettiva di giocare con Ciprian Tatarusanu o Antonio Mirante per lungo tempo, a causa dell’ormai misterioso infortunio di Mike Maignan, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno imbastito un’operazione di mercato molto simile a quella che portò il francese a Milanello un anno e mezzo fa.

Stavolta il portiere arriva dal Sudamerica, per la precisione dal Paraguay, ed è il colombiano Devis Vasquez, ormai ex guardiano della porta del Guaranì.

Classe 1998, di lui si parla come di un portiere abile in uscita e sicuro di sé, ma non ci sono grandi notizie al riguardo vista la periferia calcistica in cui ha stazionato fino ad oggi. Quel che bisogna capire, invece, è come e se cambierà la gerarchia.

In attesa che Maignan torni, chi sarà il titolare? La risposta è Tatarusanu. Ciò significa che il nuovo arrivato diverrà il vice del francese a partire da giugno: il rumeno e l’italiano, infatti, viaggiano verso i 37 e 40 anni e non rinnoveranno i propri contratti in scadenza al termine della stagione. Perciò Vasquez, a meno di ecatombi e/o catastrofi, vedrà poco il campo in questi mesi.