Calciomercato Milan: Hauge, Pobega e Brescianini all’Udinese per De Paul?

Il Milan ha come obbiettivo Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il centrocampista bianconero sembra ormai essere pronto per una big. Molte squadre di Serie A sono sulle sue tracce e tra queste c’è anche il Milan. Per arrivare all’argentino, i rossoneri sono pronti a metterei sul piatto ben tre contropartite.

Con l’Inter che sembra quasi aver archiviato la questione scudetto, al Milan resta solo la qualificazione in Champions League. La vittoria di ieri sera contro il Benevento è stato un buon trampolino di lancio, in attesa dei risultati di Napoli e Juventus. Proprio contro i bianconeri che il Milan giocherà la prossima e decisiva partita per guadagnarsi un posto nella massima competizione europea.

Qualche modifica all’organico andrà fatta indipendentemente dalla qualificazione o meno. Il nome che sembrerebbe interessare molto a Paolo Maldini e Frederic Massara è Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese. La squadra friulana è una bottega piuttosto cara, non si priverebbe di un pezzo così fondamentale se non per un’offerta davvero importante. Ed ecco che il Milan presenta il suo piano.

Milan, per De Paul tre contropartite

L’argentino per la società bianconera vale circa 40 milioni di euro. Il Milan, però, escluderebbe l’opzione cash e punterebbe piuttosto ad un conguaglio assieme ad altre contropartite. Tre, in particolare, sembrano essere quelle designate per arrivare al giocatore. Si tratta di Jens Petter Hauge, Tommaso Pobega e Marco Brescianini. Il norvegese non ha brillato come ci si aspettava ed ha totalizzato solo 5 gol in questa stagione.

Buona, invece, la stagione di Pobega con la maglia dello Spezia. Insieme al giovane Brescianini, ora in prestito alla Virtus Entella, potrebbe rientrare nell’affare De Paul. L’ex Racing ha realizzato 8 gol e 6 assist conducendo la squadra di Luca Gotti verso la salvezza. Tra l’altro, il nuovo agente del giocatore è Mino Raiola con cui il la società sta cercando già di risolvere l’affare Gianluigi Donnarumma. Il Milan ,però, vorrà fare sul serio con De Paul.

