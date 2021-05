Calciomercato Milan, dalla Francia: idea Faivre con la cessione di Castillejo

I dirigenti rossoneri puntano a rafforzare l’attacco con l’inserimento del sorprendente esterno francese. Molto dipenderà dal mercato in uscita e dalla folta concorrenza per il ragazzo.

Romain Faivre è il nome nuovo del mercato Milan. Il giovane esterno francese, classe 1998 in forza al Brest, ha sorpreso tutti disputando un campionato di altissimo profilo in cui ha messo a referto cinque gol e sei assist. Prestazioni che hanno attirato su di lui l’interesse di diverse squadre importanti.

Tra queste il Milan che, secondo “Le Parisien”, ha sondato il terreno per capire la disponibilità del Brest a trattare. La società transalpina ha aperto degli spiragli, ma non sarà disposta a cedere per meno di 20 milioni.

Il Milan valuta l’opportunità e la rapporta alle proprie esigenze di rosa. La trequarti è affollata da tanti giocatori e non tutti hanno avuto il giusto spazio. Uno di questi è Castillejo, mai realmente al centro del progetto Pioli. Lo spagnolo sembra avere offerte soprattutto in patria, seppure proposte ufficiali non siano ancora pervenute negli uffici di via Aldo Rossi.

Tornando a Faivre, il suo eventuale approdo in rossonero sembra dipendere innanzitutto dalla cessione di Castillejo, che libererebbe spazio in rosa. Ma il Milan deve guardarsi anche dalla concorrenza, soprattutto estera, che corteggia il giocatore. “Le Parisien” parla di un PSG molto interessato, che avrebbe già chiesto informazioni al Brest per assicurarsi un altro talento francese ed evitare, così, che la Ligue 1 si impoverisca.

Ma Faivre fa gola a tanti altri club: ci pensano Dortmund e Gladbach in Germania, nonché lo United in Inghilterra. Interessi che sono indizio del talento del ragazzo, ma rappresentano un ulteriore ostacolo al suo acquisto.

