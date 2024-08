Calciomercato Milan: è fatta per Emerson Royal, il brasiliano è atteso lunedì a Milanello per le viste mediche.

Calciomercato Milan: cifre e dettagli operazione Emerson Royal.

Il Milan mette a segno il terzo acquisto di calciomercato dopo quelli di Pavlovic e Morata, i rossoneri, infatti, hanno definito l’operazione con il Tottenham per Emerson Royal. La trattativa per il terzino brasiliano classe 1999 era partita già un mesetto fa e dopo un lungo tira e molla tra Milan e Spurs sul prezzo del cartellino, la fumata bianca è arrivata intorno sui 15 milioni di euro più bonus.

Il brasiliano, invece, percepirà uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione fino al prossimo giungo 2028 e sarà atteso a Milano il prossimo lunedì 12 agosto per svolgere le visite mediche di routine a Milanello per poi apporre la propria firma sul nuovo contratto. L’acquisto di Emerson Royal porterà alla corte di Fonseca aria nuova sulla corsia di destra bassa, andando a rinforzare un ruolo che per molto tempo era passato in secondo piano sul taccuino della dirigenza milanista con Calabria e Saelemaekers che adesso saranno chiamati a farsi nuovamente spazio a suon di buone prestazioni.

Non è escluso, però, che uno dei due possa lasciare definitivamente il Milan in questi ultimi giorni di mercato. Saelemaekers, infatti, godrebbe del benestare di Fonseca, ma se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente i rossoneri la prenderebbero in considerazione. Mentre Calabria continua a piacere molto alla Roma e potrebbe essere inserito in uno scambio con Abraham, visto che il Milan è ancora alla ricerca di un secondo attaccante.

