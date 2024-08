Calciomercato Milan: affare fatto per Youssouf Fofana dal Monaco, operazione da 25 milioni di euro bonus compresi.

Calciomercato Milan: cifre e dettagli acquisto Fofana.

Il Milan si assicura il tanto atteso centrocampista incontrista e di interdizione che mancava dalla rosa rossonera dall’addio di Kessie, il club, infatti, ha di fatto concluso l’operazione con il Monaco per il nazionale francese classe 1999, Youssouf Fofana. Finisce, dunque, il lungo tira e molla tra i due club che nell’ultimo mese avevano continuato ad intavolare colloqui senza mai riuscire a trovare l’intesa relativa alla cifra dell’operazione.

La richiesta del club monegasco, infatti, era ferma da tempo sui 35 milioni di euro, cifra che però, il Milano non era minimamente intenzionato a sborsare, forte anche del fatto di esser riuscito a strappare già il sì del calciatore e di poter far leva sul contratto di quest’ultimo che aveva validità soltanto di un altro anno. Alla fine la fumata bianca è arrivata nel mezzo tra domanda e offerta, con il Milan che si impegnerà a versare nelle casse dei francesi 25 milioni di euro inclusi i bonus. Fofana, invece, sarà atteso a Milano nella prossima settimana per apporre la propria firma sul contratto, il quale avrà durata di 4 anni, nel corso dei quali il giocatore percepirà 3 milioni di euro a stagione.

L’arrivo del centrocampista francese è stato fortemente voluto dal tecnico Fonseca e, come riportato da Fabrizio Romano, anche la volontà del giocatore è stata da subito chiara, con il diretto interessato che ha declinato molte offerte importanti per legarsi definitivamente ai colori rossoneri. Insomma, un matrimonio che parte con il migliore degli auspici e che cercherà il proprio consolidamento nel corso delle prossime stagioni.

