Calciomercato Milan, casting vice Ibrahimovic vincitore 12° Pallone d’Oro svedese: Mariano Diaz, De Jong, Llorente e Pellè

Calciomercato Milan: Ibrahimovic vince il 12° Pallone d’Oro svedese della sua carriera e intanto i rossoneri cercano qualcuno che possa fargli da vice.

Se il Milan è primo in classifica con 20 punti dopo 8 giornate il merito è anche e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic che con la sua esperienza e la sua classe sta riportando il Diavolo nelle posizioni che più gli competono. L’entusiasmo che si respira sulla sponda rossonera dei Navigli mancava probabilmente da quando lo stesso svedese andò via al termine della stagione 2011-2012, l’ultima a grandi livelli del club meneghino.

Calciomercato Milan: i rossoneri cercano un vice Ibrahimovic.

“Se fossi stato qua dal primo giorno avremmo vinto lo scudetto” disse lo scorso luglio il gigante di Malmö che ha iniziato alla grande la stagione 2020-2021 segnando già 10 reti dopo appena 8 giornate. L’infortunio rimediato contro il Napoli domenica sera lo terrà fuori dai giochi almeno 3 settimane, ma Ibracadabra, com’era soprannominato ai tempi della prima esperienza rossonera, ha già rassicurato tutti facendo sapere di essere pronto ad accelerare i tempi di recupero per essere in campo quanto prima.

Il problema muscolare occorso al classe ’81 durante la sfida coi partenopei non è grave, ma ha fatto squillare più di un campanello d’allarme negli uffici della società che, visto l’ottimo rendimento del gruppo, ha ben pensato di cautelarsi cercando, in vista di gennaio, un attaccante di qualità che possa far da vice all’intoccabile numero 11.

In tal senso, i nomi finiti sul taccuino del duo Maldini-Massara sono quelli di Mariano Diaz del Real Madrid, Luuk De Jong del Siviglia, Fernando Llorente del Napoli e Graziano Pellè dello Shandong Luneng. Al momento non si conoscono i dettagli di queste eventuali trattative, ma chiunque arriverà avrà l’arduo compito di non far rimpiangere lo scandinavo che nel frattempo ha conquistato il 12° Guldbollen (Pallone d’oro svedese) della sua carriera.

