Calciomercato Milan, addio Kessie: firmerà col Barcellona

Calciomercato Milan, addio Kessie: l’ex Atalanta, in scadenza, firmerà col Barcellona.

Franck Kessie a un passo dal Barcellona: l’ivoriano del Milan, contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha intenzione di prolungare il proprio accordo col club di via Aldo Rossi. Molti i club interessati a quello che viene da un paio di stagioni uno dei mediani più forti d’Europa.

È il Barcellona ad aver manifestato l’interesse più forte: secondo le ultime indiscrezioni, i “blaugrana” avrebbero presentato oggi la propria offerta ufficiale: si parla di un contratto da 6,5 milioni di euro, due milioni e mezzo in più della cifra attualmente percepita da Kessie al Milan.

L’entourage del ragazzo ha informato il Milan dell’offerta ricevuta, e ora la parola passa direttamente al centrocampista. Kessie, legato al Milan da cinque stagioni, sente sia arrivato il momento di fare un upgrade nella propria carriera, e approcciare una realtà più competitiva di quella rossonera.

In questi mesi si è trovato a declinare tutte le offerte di prolungamento del contratto avanzate dai rossoneri, offerte che hanno toccato il tetto dei 5,8 milioni, a testimonianza dell’importanza di un giocatore come Kessie nel sistema di Pioli.

Pur avendo difeso la maglia rossonera con grande dedizione in questi mesi, Franck è pronto a spiccare il volo verso altri lidi. Il Barcellona è in fase di ricostruzione, e ha individuato in lui uno degli uomini su cui puntare.

