Calciomercato Milan: tutto fatto per Charles De Ketelaere e per Japhet Tanganga. La conclusione per le trattative è attesa nei prossimi giorni. Filtra positivismo in casa Milan. Tutti i dettagli.

Il mercato dei campioni d’Italia comincia a prendere forma. La squadra va sicuramente rimodernata e la società rossonera si aspetta dei colpi importanti, dopo il trionfo dello scorso anno. Già da un paio di settimane si era avviata la trattativa per Charles De Ketelaere del Club Brugge. Il belga era uno dei principali obbiettivi per il calciomercato rossonero.

Dopo un tira e molla durato parecchie settimane, la trattativa sembra aver trovato la sua conclusione. Il Milan aveva messo sul piatto ben 30 milioni di euro più cinque milioni di bonus. L’offerta era aumentata anche perché Paolo Maldini e Ricky Massara avevano proposto inizialmente 20 milioni, cifra ritenuta bassa dal Bruge.

Il giocatore ha già espresso da tempo la volontà di voler arrivare in Italia e sembra aver accettato anche l’ingaggio che dovrebbe essere un quinquennale di 2,5 milioni di euro. La dirigenza rossonera, nei prossimi giorni, sbarcherà in Belgio per concludere. L’unico piccolo brivido per il Milan sono i 37 milioni di euro offerti dal Leeds ma il giocatore non sembra essere convinto.

Calciomercato Milan, De Ketelaere e Tanganga verso lo sblocco

In attesa di chiudere la questione De Katelaere, si segue anche un altro profilo Japhet Tanganga. Il giovane difensore del Tottenham è un’altra pedina molto apprezzata dalla dirigenza. Il terzino ventitreenne degli Spurs potrebbe arrivare in Italia e lasciare Londra dopo essere cresciuto praticamente con la maglia del Tottenham (dal 2009 fino al 2019 nelle giovanili per poi passare in prima squadra).

Solamente 23 presenze per Tanganga che non ha trovato molto spazio nella squadra allenata da Antonio Conte. Il Milan sembrerebbe voler proporre un accordo molto simile a quello utilizzato per Fikayo Tomori: un prestito con diritto di riscatto. Resta da convincere l’ex Juventus Fabio Paratici su questa possibile formula.

Sembra essere fissato, tra l’altro, a Milano un meeting tra l’entourage del Milan e l’agente del giocatore. Il tutto, quindi, potrebbe sbloccarsi anche nelle prossime ore. Tanganga sembra apprezzare molto la destinazione e la sua volontà potrebbe essere determinante.