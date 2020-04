Calciomercato: Manchester United offre 230 milioni per Kane

Il Manchester United è pronto a fare follie per prendere Harry Kane dal Tottenham. I Red Devils sono disposti ad offrire ben 230 milioni di euro per arrivare al bomber della nazionale inglese.

Quest’estate sembra essere destinato a chiudersi il rapporto tra Harry Kane ed il Tottenham. L’attaccante inglese classe 1993 ha dichiarato come la sua ambizione sia ora quella di alzare trofei ed ora la maglia degli Spurs sta iniziando ad andargli stretta.

Sulle tracce di Hurricane ci sono tante squadre, tra cui anche Juventus ed Inter, ma chi sembra poter fare l’affondo decisivo per il bomber inglese è il Manchester United. Secondo quanto riportato da vari media inglesi, tra cui il Daily Mail, i Red Devils sono disposti a tutto per avere Kane in rosa il prossimo anno.

Al presidente del Tottenham Daniel Levy non sono andate giù le dichiarazioni dell’attaccante inglese e non è disposto a fare sconti. Il presidente degli Spurs è anche preoccupato per le finanze del club e per vendere Kane ha fatto una richiesta shock: vuole almeno 230 milioni di euro.

La cifra, benché sia incredibilmente alta, non sembra spaventare lo United che potrebbe accontentare i desideri del Tottenham pur di portare Kane ad Old Trafford. Dovesse andare in porto tale trattativa, Kane diverrebbe l’acquisto più caro della storia dello United e del calcio inglese, oltre ad essere uno di quelli più cari al mondo.

Con la maglia del Tottenham, Kane ha segnato ben 181 gol in 278, divenendo uno dei migliori marcatori della storia del club inglese. Tuttavia, i gol non sono serviti a portare titoli con Kane che in 9 anni non ha alzato nemmeno un trofeo. Ecco perché in estate l’addio è sempre più probabile.

