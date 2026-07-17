Calciomercato Live 17-07-2026

Giornata frenetica per le trattative di Serie A: i lariani tentano il super colpo in difesa dal Chelsea, mentre Lorenzo Lucca ha completato i test medici per vestire l’azzurro. Palladino aspetta il nuovo centrocampista, la Lazio punta Laurienté e Galliani blocca il portiere per il Monza.

Le trattative di calciomercato entrano nel vivo e, in questa fase della sessione estiva, sono i club emergenti, le “medie” d’assalto e le piazze calde della Serie A a dettare il ritmo degli affari. Dalle ambizioni internazionali del Como alle mosse strategiche del Napoli, fino agli intrecci per la salvezza, ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di oggi.

Como, accordo a un passo per Trevoh Chalobah dal Chelsea

Il Como si conferma tra le società più attive e ambiziose di questa sessione di mercato. Dopo aver rinforzato il reparto avanzato, la dirigenza lariana ha praticamente raggiunto l’intesa con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo di Trevoh Chalobah.

Le cifre dell’operazione: Il club inglese ha accettato un’offerta vicina ai 30 milioni di euro .

Il club inglese ha accettato un’offerta vicina ai . La situazione: Il difensore classe ’99 ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in Italia sotto la guida di Fabregas. L’ufficialità è attesa entro il fine settimana, non appena verranno limati gli ultimi dettagli contrattuali.

Napoli: Lorenzo Lucca ha completato le visite mediche, si attende solo l’annuncio

Giornata di annunci importanti per il Napoli guidato da Antonio Conte. La società sta ridisegnando rapidamente l’attacco, muovendosi con decisione per assicurarsi chili e centimetri in area di rigore.

Lucca pronto alla firma: L’attaccante Lorenzo Lucca ha concluso in mattinata le visite mediche di rito presso la clinica di Villa Stuart. Svolgerà il ruolo di vice-Lukaku nello scacchiere tattico di Conte. L’accordo prevede un contratto di 5 anni a circa 2 milioni netti a stagione; l’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore.

L’attaccante ha concluso in mattinata le visite mediche di rito presso la clinica di Villa Stuart. Svolgerà il ruolo di vice-Lukaku nello scacchiere tattico di Conte. L’accordo prevede un contratto di 5 anni a circa 2 milioni netti a stagione; l’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore. Fronte Osimhen: Proseguono serrati i contatti con il Galatasaray per sbloccare definitivamente la situazione legata al bomber nigeriano, ormai fuori dai piani tecnici azzurri.

Fiorentina: accelerata a centrocampo per Palladino, si stringe per la mediana

La Fiorentina accelera per dare a Raffaele Palladino i rinforzi giusti a metà campo. I viola sono vicinissimi a chiudere l’accordo per un innesto di spessore internazionale destinato a ridisegnare la mediana.

La trattativa è ai dettagli sulla base di circa 15 milioni di euro. Parallelamente, la dirigenza lavora sulle uscite: si valuta la posizione di Sofyan Amrabat, rientrato dal prestito ma con diverse richieste all’estero, la cui cessione finanzierà i prossimi colpi in entrata.

Lazio: Baroni chiede un esterno, nuovo sondaggio per Laurienté

La Lazio si muove con decisione sul fronte offensivo. Marco Baroni ha chiesto espressamente un innesto di qualità e gamba sulla fascia per completare il tridente.

Il direttore sportivo Fabiani ha effettuato un nuovo sondaggio esplorativo con il Sassuolo per Armand Laurienté. C’è già un accordo di base con il giocatore sulla base di 1,5 milioni a stagione, ma resta da colmare la distanza tra i club: il Sassuolo chiede 15 milioni di euro, mentre i biancocelesti lavorano per chiudere l’affare intorno ai 10-12 milioni.

Sassuolo e Atalanta: la trattativa per Daniel Maldini è legata ad Alajbegovic

L’asse di mercato tra Sassuolo e Atalanta vive ore di attesa. I neroverdi hanno ormai da tempo l’accordo per assicurarsi le prestazioni di Daniel Maldini, attualmente di proprietà del Monza, ma l’operazione è momentaneamente congelata.

La chiave per sbloccare il trasferimento è a Leverkusen: l’Atalanta libererà il trequartista solo dopo aver definito l’acquisto del giovane talento Kerim Alajbegovic dal Bayer. I contatti tra i club sono continui per sbloccare l’effetto domino nelle prossime 24 ore.

Monza: caccia al post-Di Gregorio, Galliani chiude per Gollini

Con l’addio di Di Gregorio, Adriano Galliani ha individuato il nuovo numero uno da regalare ad Alessandro Nesta per la prossima stagione di Serie A. Il mirino è finito dritto su Pierluigi Gollini, di proprietà dell’Atalanta.

L’accordo per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni è ormai alle battute finali. Il portiere ha già dato il benestare al trasferimento in Brianza.

Cagliari, Lecce e Verona: gli ultimi movimenti di giornata

Cagliari: Forte ansia per Andrea Belotti . Il rinnovo contrattuale del Gallo con i rossoblù è attualmente in bilico a causa dei dubbi emersi durante i primi test medici al ginocchio (reduce dal grave infortunio al crociato subito lo scorso settembre). La società ha richiesto un supplemento di visite specialistiche a Lione, e si attende il referto definitivo prima di procedere con le firme.

Forte ansia per . Il rinnovo contrattuale del Gallo con i rossoblù è attualmente in bilico a causa dei dubbi emersi durante i primi test medici al ginocchio (reduce dal grave infortunio al crociato subito lo scorso settembre). La società ha richiesto un supplemento di visite specialistiche a Lione, e si attende il referto definitivo prima di procedere con le firme. Lecce: Con il nuovo corso dell’area tecnica affidato saldamente a Stefano Trinchera , il club salentino continua la sua politica di valorizzazione internazionale. Nel mirino c’è un giovane difensore centrale dell’Est Europa, pronto a essere integrato nelle rotazioni difensive.

Con il nuovo corso dell’area tecnica affidato saldamente a , il club salentino continua la sua politica di valorizzazione internazionale. Nel mirino c’è un giovane difensore centrale dell’Est Europa, pronto a essere integrato nelle rotazioni difensive. Verona: Scaligeri scatenati in attacco. È praticamente fatta per l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto condizionato della punta svedese Amin Sarr, che andrà a rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico.

📊 Tabellone riassuntivo: le trattative del giorno